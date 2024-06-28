Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в четверг на опасениях разрастания конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, трейдеры ждут традиционного повышения спроса на бензин в США.

- «Быки» получили поддержку от геополитической напряженности и надежд на восстановление спроса благодаря летнему сезону вождения, - отмечает рыночный аналитик «FXTM» Лукман Отунуга, которого цитирует «MarketWatch».

Цены на нефть могут завершить «в плюсе» третью неделю подряд, отмечает «Trading Economics».

Как сообщает finmarket.ru, в июне Brent и WTI подорожали примерно на 6%. По итогам первого полугодия цена Brent увеличилась почти на 15%, WTI - более чем на 10%.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растёт к основным мировым валютам.

Рассчитываемый биржей ICE индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов растёт на 0,14%. С начала июня он увеличился более чем на 1%, в первом полугодии - на 4%.

Более широкий индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, в пятницу прибавляет 0,08%.

Курс доллара к 9.25 мск составлял 160,90 иены против 160,76 иены днём ранее. Японская нацвалюта обновила минимум за 38 лет на новости, что новым замминистра финансов по валюте назначен Ацуси Мимура, который сменит Масато Канда.

В июне иена подешевела к доллару более чем на 2%, с начала года курс упал примерно на 14%.

Евро к 9.25 мск стоила $1,0694 по сравнению с $1,0704 по итогам прошлой сессии. Стоимость единой европейской валюты в паре с японскной национальной составила на то же время 172,07 иены по сравнению со 172,08 иены на конец предыдущего торгового дня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,21/90,43 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки не изменился, средний курс продажи упал на 75 копеек.

Лучшие курсы покупки составили 88,2-88,1 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 89,75-89,85 рубля за доллар.