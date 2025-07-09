Нефтяные цены слабо снижаются с утра, днём ранее они поднялись до самых высоких отметок за две недели.

Как сообщает finmarket.ru, в среду обе марки обновили максимумы с 23 июня, после того как Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $65,97 до $68,89 за баррель. По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в июне составила $71 за баррель, что в среднем на $7 больше, чем в мае из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Также Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране, так как активность нефтепроизводителей замедлилась на фоне наблюдавшегося ранее снижения цен.

«Снижение прогноза добычи в США поддержало цены, и нефть выросла вместе с остальными сырьевыми товарами на новостях о пошлинах на медь и новом витке напряженности в Красном море», - отметил аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн. Там три моряка греческого сухогруза «Eternity C», следовавшего под флагом Либерии, погибли в результате атаки хуситов с применением катеров и дронов. Операторы танкеров из-за рисков нападений у берегов Йемена выбирают другие, более длинные маршруты, что повышает стоимость энергоносителей. Что касается меди, то американский президент Дональд Трамп объявил, что намерен обложить пошлиной в 50% весь импорт этого металла в США.

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю подскочили на 7,1 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду, и опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 1,7 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растёт к основным мировым валютам. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,1%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,11%.

Участники рынка продолжают оценивать ситуацию во внешней торговле. Накануне СМИ написали, что Соединенные Штаты рассматривают вариант сохранения базовой пошлины на весь импорт из ЕС на уровне 10%, с исключениями для таких товаров, как самолёты и крепкий алкоголь. В то же время Вашингтон не хочет делать послаблений для автомобилей, стали, алюминия и лекарственных препаратов, несмотря на просьбы Брюсселя, пишет «Trading Economics».

В ответ европейские страны могут ввести пошлины на поставки различных американских товаров и принять иные меры, включая меры экспортного контроля и ограничение доступа компаний из США к госконтрактам.

Евро по данным на 9.36 мск стоил $1,1718 по сравнению с $1,1725 на закрытие торгов во вторник. Фунт стерлингов составил к 9.37 мск $1,3591 по сравнению с $1,3592 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены к 9.36 мск составил 146,95 иены против 146,58 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань в целом стабильна и торгуется на уровне 7,1826 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,32/86,02 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 39 копеек, средний курс продажи вырос на 161 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,69-80,79 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль понижается в ожидании новой информации на тему санкций. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8775 рубля (+2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,78 копейки выше уровня действующего официального курса.