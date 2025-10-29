Курс доллара США растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть продолжают опускаться утром в среду после снижения по итогам трёх предыдущих сессий подряд. Инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке после введения санкций против крупнейших российских нефтяных компаний на прошлой неделе.

Как сообщает finmarket.ru, давление на цены оказывают сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ склоняется к очередному увеличению добычи в декабре. Повышение квот на 137 тысяч баррелей в сутки с декабря станет базовым сценарием, который обсудят министры восьми стран-участниц ОПЕК+ на заседании 2 ноября, сообщило агентство «Bloomberg».

Некоторую поддержку рынку оказывают данные Американского института нефти (API), указавшие на более существенное, чем ожидалось, сокращение резервов нефти в США. Запасы нефти в Штатах за прошлую неделю уменьшились на 4 млн баррелей, сообщил накануне «API». Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит «Trading Economics», ожидали снижения на 2,9 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 4,4 млн баррелей.

«API» получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут опубликованы в 17.30 мск.

Участники рынка также ждут запланированной на четверг встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что американская и китайская стороны договорились об основных положениях торгового соглашения.

Курс доллара США умеренно повышается в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной утром в среду.

В центре внимания инвесторов - заседание Федеральной резервной системы, которое завершится позднее в среду. Ожидается, что Федрезерв объявит решение по процентной ставке в 21.00 мск. Рынок оценивает вероятность того, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, в 99,9%, по данным «CME FedWatch».

Участники рынка будут оценивать формулировки и тон заявлений американского ЦБ в отношении ситуации в экономике и перспектив денежно-кредитной политики. Из-за продолжающегося в США шатдауна Федрезерв проводит заседание, не имея полного набора статистических данных, на которые он обычно опирается при принятии решений. В частности, это касается важной для регулятора статистики по рынку труда.

В четверг будут подведены итоги заседания Европейского центрального банка. Незадолго до этого будут обнародованы предварительные данные о динамике ВВП еврозоны за третий квартал.

Также на четверг запланирована встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. На выходных американская и китайская стороны договорились об основных положениях торгового соглашения, которое позволит избежать введения 100-процентных пошлин для Пекина.

Двухдневное заседание Банка Японии завершится в четверг. Ожидается, что регулятор оставит процентные ставки без изменений.

Министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что новое правительство Японии открыто для возможности повышения ставок Банком Японии. «Готовность японского правительства предоставить Банку Японии пространство для маневра в политике будет иметь ключевое значение для сдерживания инфляционных ожиданий и недопущения чрезмерной волатильности валютного курса», - написал он в соцсети «X». Бессент, посетивший Японию вместе с президентом Трампом для переговоров с недавно сформированным правительством премьер-министра Санаэ Такаити, неоднократно критиковал японский ЦБ за медленные темпы повышения ставок.

По состоянию на 9.14 мск евро снизился к доллару на 0,18% и стоит $1,1630 по сравнению с $1,1651 на закрытие торгов во вторник, теряя 0,2%. Фунт стерлингов подешевел на 0,27% и торгуется на уровне $1,3236 по сравнению с $1,3272 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены повысился на 0,16% - до 152,36 иены против 152,11 иены в конце предыдущих торгов. Против офшорного юаня доллар торгуется по 7,0984 юаня против 7,0959 юаня на закрытие сессии вторника.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,26%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,11%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,03/84,49 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 96 копеек, средний курс продажи вырос на 28 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,8-81,9 рубля за доллар.

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирж. Рубль повышается на фоне дорожающей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность после основных налоговых выплат. В понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет были перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1585 рубля (-1,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,36 копейки ниже уровня действующего официального курса.