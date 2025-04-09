Цены на нефть резко снижаются утром в среду после падения до четырёхлетних минимумов по итогам предыдущей сессии.

Как отмечает finmarket.ru, главным негативным фактором для мировых рынков, включая рынок нефти, являются вводимые администрацией президента США Дональда Трампа импортные пошлины. Участники рынков опасаются, что это подтолкнет мировую экономику к рецессии и приведёт к снижению спроса на топливо.

Накануне Белый дом подтвердил намерение ввести дополнительные пошлины для Китая в размере 50% со среды. С учётом этого повышения пошлины для китайских товаров достигнут 104%. Власти КНР пообещали «бороться до конца», если Штаты будут «настаивать на своём». Дополнительное давление на котировки оказывает намерение ОПЕК+ восстанавливать добычу активнее, чем ожидалось ранее.

«Эскалация в плане пошлин продолжает ухудшать прогнозы роста мировой экономики, что является негативным фактором для спроса на нефть, - сказал Уоррен Паттерсон из «ING Groep NV». - Признаков деэскалации пока не видно, и риски смещены в сторону дальнейшего снижения котировок».

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,06 млн баррелей. Неделей ранее показатель вырос на 6,04 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на увеличение запасов нефти на 2,2 млн баррелей.

С начала года цены на нефть рухнули почти на 20%.

Курс доллара США резко снижается к большинству основных мировых валют утром в среду после вступления в силу масштабных пошлин на импорт товаров в Соединенные Штаты.

Объявленные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины должны были вступить в силу после полуночи по американскому времени (7.01 мск). В отсутствие новых заявлений Белого дома участники рынка считают, что так и случилось, и каких-то договоренностей в последние минуты достичь не удалось.

В частности, в отношении Китая будут действовать дополнительные 50-процентные пошлины - Трамп пообещал их ввести, если КНР не откажется от ответных мер на американские зеркальные тарифы. В результате совокупный тариф на китайский импорт вырастет до 104%.

«Рынок паникует, и правильно делает, - отметила главный инвестиционный стратег «Saxo Markets» Чару Чанана. - Две крупнейшие экономики мира вступили в конфликт, и масштаб потенциальных глобальных последствий огромен. Дело даже не столько в пошлинах и валютных курсах, а в потоках капитала, геополитике и бюджетной устойчивости».

Также трейдеры ждут данных о мартовской инфляции в Штатах, которые будут обнародованы в четверг. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в марте замедлились до 2,6% с 2,8% месяцем ранее.

Евро по данным на 9.40 мск вырос на 0,92% и стоит $1,1059 по сравнению с $1,0958 на закрытие торгов во вторник. Фунт стерлингов подорожал на 0,52% и торгуется на уровне $1,2831 по сравнению с $1,2765 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены падает на 0,73% и составляет 145,20 иены против 146,27 иены в конце предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,89/90,95 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 18 копеек, средний курс продажи вырос на 48 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87,99-88,09 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне продолжающегося падения цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7155 рубля (+9,65 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,91 копейки выше уровня действующего официального курса.