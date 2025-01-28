Курс доллара США резко укрепляется к основным мировым валютам

Нефтяные цены восстанавливаются утром после резкого снижения по итогам предыдущей сессии.

Как сообщает finmarket.ru, в минувшие выходные президент США Дональд Трамп поручил немедленно ввести 25-процентную пошлину на весь колумбийский импорт за отказ властей страны принять два самолёта с нелегальными мигрантами. Позднее было объявлено, что вступление пошлины в силу пока откладывается, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия Вашингтона.

Аналитики «ING» отметили, что Колумбия является одним из ключевых поставщиков нефти в Соединенные Штаты - объёмы превышают 200 тысяч баррелей в сутки.

С одной стороны, сокращение поставок из-за пошлин может привести к краткосрочному росту нефтяных котировок, однако в долгосрочной перспективе это, а также угрозы Трампа ввести пошлины в отношении импорта Канады и Мексики, являются негативными факторами для мировой экономики, в особенности для экономики Китая, отметил президент «Strategic Energy & Economic Research» Майкл Линч.

Дополнительным фактором, ускорившим падение цен на нефть в понедельник, стал обвал американского фондового рынка. В частности, индекс «Nasdaq Composite» упал более чем на 3%, а акции «Nvidia» рухнули на 17%, причём капитализация компании просела почти на $600 млрд - это рекордное снижение за один день для американской компании.

Причиной стал рост популярности ИИ-ассистента китайского стартапа «DeepSeek», который может оказаться более экономически эффективным, чем разработки конкурентов, при этом работая на менее передовых чипах и требуя меньших энергозатрат.

Старший аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн отметил в комментарии для «MarketWatch», что ситуация может стать негативным фактором для рынка нефти, поскольку отчасти поддержку ценам на энергоносители оказывали ожидания, что «для работы дата-центров и технологий искусственного интеллекта потребуются огромные объёмы электроэнергии».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США резко укрепляется в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной.

Трейдеры ждут заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые завершатся в среду и четверг соответственно. Согласно консенсус-прогнозам аналитиков, Федрезерв сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа снизить стоимость заимствований.

Тем временем ЕЦБ, как ожидается, может в очередной раз понизить все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов в рамках стратегии по нормализации денежно-кредитной политики и с целью поддержки экономики еврозоны.

Также участники рынка следят за заявлениями Трампа о пошлинах на импорт различной продукции в США. Президент рассматривает возможность введения дополнительных пошлин на закупки компьютерных чипов и лекарств, а также обложения пошлинами всего импорта из таких стран как Мексика и Канада.

По состоянию на 9.18 мск за евро давали $1,0442 по сравнению с $1,0492 на закрытие торгов в понедельник, евро потерял 0,48%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,99/102,57 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 147 копеек, средний курс продажи вырос на 70 копеек. Лучшие курсы покупки составили 99,8-99,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 100,2-100,3 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает на Московской бирже утром во вторник. Рубль дешевеет на фоне снижения предложения валюты экспортёрами, в основном подготовившими рублевую ликвидность для уплаты январских налогов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,492 рубля (+2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась всего на 11,14 копейки выше уровня действующего официального курса.