Цены на нефть повышаются с утра и могут завершить неделю самым сильным ростом более чем за три месяца.

Как сообщает finmarket.ru, с начала недели оба контракта выросли в цене более чем на 4%, что является самым сильным подъемом с начала июня. Поддержку рынку оказали данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. По данным Минэнерго страны, резервы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 607 тысяч баррелей, тогда как аналитики ожидали их роста на 800 тысяч баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей.

Росту цен на нефть способствует усиление опасений относительно российских поставок, а также новых заявлений президента США Дональда Трампа, который накануне призвал Турцию отказаться от покупки нефти из России.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг поставок нефти из иракского Курдистана. Министр иностранных дел Ирака Фуад Хуссейн ранее заявил, что экспорт топлива из региона может возобновиться уже на этой неделе и со временем может достичь 500 тысяч баррелей в сутки.

Курс доллара США сегодня умеренно снижается в парах с евро, фунтом и японской иеной.

Трейдеры оценивают перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) после выхода статданных США и новых заявлений членов руководства Федрезерва, а также ждут отчёта по инфляции в Штатах за август.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,2%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,07%.

Оценка роста американского ВВП во II квартале была повышена в четверг. Экономика США во втором квартале 2025 года увеличилась на 3,8% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли страны. Это максимальные темпы роста за последние семь кварталов. Ранее сообщалось о подъеме на 3,3%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в апреле-июне повысились на 2,5%, а не на 1,5%, как предполагалось прежде.

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно снизилось на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, уменьшилось на 14 тысяч - до 218 тысяч, сообщило министерство труда. Аналитики прогнозировали рост до 235 тысяч с 232 тысяч неделей ранее.

Позднее в пятницу будет опубликован августовский отчет о доходах и расходах населения США, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE Core), отслеживаемый американским ЦБ.

Член совета управляющих ФРС Стивен Миран заявил накануне, что Федрезерв может нанести ущерб экономике США, если не будет достаточно быстро понижать базовую процентную ставку. В интервью агентству Bloomberg Миран отметил, что не ожидает обвала экономики или рынка труда, но предпочел бы «действовать упредительно», не дожидаясь «катастрофы».

Между тем, глава Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид полагает, что ФРС может не потребоваться снижать ставку в ближайшее время. Инфляция остается слишком высокой, а рынок труда, хоть и ослабевает, по-прежнему в достаточной степени сбалансирован, сказал Шмид на мероприятии в Далласе.

Рынок оценивает вероятность понижения ставки ФРС в октябре на 25 б.п. в 87,7%, по данным FedWatch.

По состоянию на 9. 10 мск за евро давали $1,1682 по сравнению с $1,1666 на закрытие торгов в четверг. Фунт стерлингов на то же время стоил $1,3355 против $1,3345 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены к 9.10 мск опустился до 149,71 иены с 149,80 иены в конце предыдущих торгов. В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 7,1410 юаня против 7,1452 юаня на закрытие торгов в четверг.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,55/88,12 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 110 копеек, средний курс продажи вырос на 159 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,95-84,05 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль растёт в рамках подготовки экспортёров к налоговым выплатам сентября. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6835 рубля (-2,15 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,29 копейки ниже уровня действующего официального курса.