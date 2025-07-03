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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.25 10:30

Курс доллара США сегодня утром умеренно повышается в паре с иеной

Цены на нефть снижаются утром в четверг после самого активного за две недели роста днём ранее.

Как отмечает finmarket.ru, накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ «до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере».

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, комментируя решение Тегерана, призвал Германию, Францию и Великобританию восстановить санкции против Ирана.

Положительным фактором для нефти в среду также стала новость о заключении торгового соглашения между США и Вьетнамом, по которому пошлина на импорт вьетнамских товаров в Штаты составит 20%, а тариф на ввоз американской продукции во Вьетнам будет равен нулю.

Между тем участники нефтяного рынка ждут очередной встречи ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. Восемь стран (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки, как и в предыдущие три месяца, сообщают западные СМИ.

«Торговый оптимизм оказал поддержку ценам на нефть, однако это краткосрочное явление, - сказал Уоррен Паттерсон из «ING Groep». - На этих выходных ОПЕК+ установит уровень добычи на август, и рынок опасается брать на себя слишком много рисков в преддверии длинных выходных в США».

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,845 млн баррелей, стало известно накануне из еженедельного доклада министерства энергетики. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 2 млн баррелей, по данным «Trading Economics». Товарные запасы бензина выросли на 4,188 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,71 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 1,493 млн баррелей после уменьшения на 464 тысячи баррелей неделей ранее.

Курс доллара США сегодня утром умеренно повышается в паре с иеной, слабо снижается к фунту стерлингов и стабилен к евро. В центре внимания рынка на этой неделе находятся данные по рынку труда США.

Накануне из отчёта отраслевой организации ADP стало известно, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в июне сократилось на 33 тысячи. Отрицательная динамика показателя зафиксирована впервые с марта 2023 года. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидали повышения на 95 тысяч.

Министерство труда США обнародует официальные данные о состоянии рынка труда страны за июнь в четверг. Эксперты ожидали, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 110 тысяч, а безработица повысилась до 4,3% с 4,2%.

Также трейдеры следят за переговорами США с их торговыми партнёрами.

Евро по данным на 9.28 мск стоит $1,1797 по сравнению с $1,1799 на закрытие торгов в среду. Фунт стерлингов вырос на 0,07% и торгуется на уровне $1,3646 по сравнению с $1,3636 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены повысился на 0,14% - до 143,86 иены против 143,66 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань в целом стабилен и торгуется на уровне 7,1607 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,16/84,95 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 53 копейки, средний курс продажи вырос на 105 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,99-81,09 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти. Участники рынка находятся в ожидании новых заявлений представителей монетарных властей с Финансового конгресса Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге 2-4 июля. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9695 рубля (+2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,3 копейки выше уровня действующего официального курса.

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