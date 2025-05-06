Цены на нефть активно поднимаются утром во вторник после падения до самого низкого уровня с февраля 2021 года.

Как отмечает finmarket.ru, падение цен на нефть в понедельник спровоцировало решение ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи. Восемь стран альянса, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на 411 тысяч б/с.

В марте было решено, что увеличение начнётся с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года с шагом примерно 135-140 тысяч б/с в месяц. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тысяч б/с на май. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

«Аналитики нефтяного рынка не ожидали, что восемь стран ОПЕК+ ускорят восстановление добычи второй месяц подряд, особенно в условиях такой экономической неопределенности», - сказал старший портфельный управляющий «Tortoise Capital» Роб Таммел. По его прогнозу, начиная с июня на глобальном нефтяном рынке может образоваться профицит предложения в размере до 500 тысяч баррелей в сутки.

Подъём котировок во вторник аналитики называют техническим отскоком и указывают, что фундаментальная слабость рынка никуда не делась. Помимо опасений роста предложения негативным фактором являются тревоги по поводу ослабления спроса из-за торговой войны США с Китаем.

Курс доллара США слабо дешевеет к евро, растёт к иене, стабилен к фунту стерлингов. Инвесторы ждут итогов майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Заседание Федрезерва завершится вечером в среду. Участники рынка уверены в том, что по его итогам ключевая процентная ставка будет оставлена на уровне 4,25-4,5%, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к смягчению денежно-кредитной политики. Более того, рынки теперь закладывают лишь 37-процентную вероятность снижения ставки в июне против 64% месяц назад.

На сохранение ставки указывают сильные статданные по американской экономике. Так, по данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле повысился до 51,6 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 50,6 пункта.

Тем временем на выходных Трамп вновь выразил уверенность в том, что Китай заинтересован в заключении торгового соглашения, однако заявил, что не планирует на этой неделе проводить переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Это затишье перед новым витком торгового шторма, - отметил Родриго Катрил из «National Australia Bank». - Валютные рынки, особенно в Азии, взяли передышку в ожидании новых новостей о пошлинах в США».

Евро по данным на 9.34 мск подрос к доллару на 0,06% - до $1,1322 по сравнению с $1,1315 на закрытие торгов в понедельник. Фунт стерлингов понизился всего на 0,02% и торгуется на уровне $1,3293 по сравнению с $1,3296 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены вырос на 0,15% и составляет 143,92 иены против 143,7 иены в конце предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,98/87,97 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 39 копеек, средний курс продажи вырос на 72 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,99-84,09 рубля за доллар.

Китайский юань опускается на Московской бирже утром во вторник, рубль подрастает на фоне повышательной коррекции цен на нефть после падения до самого низкого уровня с февраля 2021 года в ходе торгов понедельника. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1535 рубля (-5,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,9 копейки ниже уровня действующего официального курса.