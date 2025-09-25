Цены на нефть снижаются утром в четверг после рекордного с июля скачка накануне, вызванного данными о сокращении запасов топлива в США.

Как показали опубликованные в среду данные министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 607 тысяч баррелей. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали их роста примерно на 800 тысяч баррелей, по данным «Trading Economics». Товарные запасы бензина на неделе сократились на 1,08 млн баррелей, дистиллятов - на 1,685 млн баррелей. «Отчёт о запасах в целом оказался позитивным, с учётом сокращения резервов всех видов топлива», - отметил партнёр «Again Capital» Джон Килдафф.

Как пишет finmarket.ru, поддержку котировкам также оказали резкие заявления президента США Дональда Трампа в отношении России. В частности, президент высказался за то, чтобы страны НАТО сбивали военные самолёты РФ в случае их нахождения в воздушном пространстве альянса, и призвал европейские страны прекратить закупки российских энергоносителей.

Тем временем в четверг нефть дешевеет на заявлениях министра иностранных дел Ирака Фуада Хуссейна о том, что поставки нефти из Курдистана могут возобновиться уже на этой неделе, и в будущем, при должном размере инвестиций, могут достигнуть 500 тысяч баррелей в сутки.

Ранее СМИ писали, что Курдистан вскоре может начать экспортировать порядка 230 тысяч баррелей нефти в сутки по трубопроводу через Турцию.

Курс доллара США слабо дешевеет к основным мировым валютам сегодня утром. Трейдеры оценивают очередные высказывания членов руководства Федеральной резервной системы и ждут окончательных данных о темпах роста американской экономики во втором квартале.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что полностью поддержала решение руководства ЦБ снизить ключевую процентную ставку на прошлом заседании. Также она ожидает дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики для поддержки американского рынка труда.

На минувшей неделе Федрезерв снизил ставку впервые за год, на 25 базисных пунктов. За такое решение проголосовали 11 членов руководства регулятора, и только недавно вошедший в руководство Стивен Миран выступил за понижение ставки сразу на 50 б.п.

В четверг инвесторы ждут публикации окончательной оценки роста ВВП США за второй квартал. Предварительная оценка указала на рост американской экономики на 3% в пересчёте на годовые темпы, пересмотренная - на 3,3%, и рынок в целом ожидает подтверждения этой последней оценки.

В пятницу будет опубликован августовский отчёт о доходах и расходах населения США, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE Core), отслеживаемый ФРС.

Евро по данным на 9.26 мск вырос к доллару на 0,08% - до $1,1747 по сравнению с $1,1738 на закрытие торгов в среду. Фунт стерлингов подрос на 0,06% и торгуется на уровне $1,3455 по сравнению с $1,3447 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены снизился на 0,05% - до 148,83 иены против 148,90 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1310 юаня. Доллар дешевеет к юаню на 0,1%.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,06%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,42/88,1 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 189 копеек, средний курс продажи вырос на 133 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,5-84,6 рубля за доллар.

Китайский юань повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль снижается на фоне небольшого понижения цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6915 рубля (+2,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,16 копейки ниже уровня действующего официального курса.