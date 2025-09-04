Нефтяные цены снижаются с утра после падения по итогам предыдущей сессии, вызванного опасениями увеличения предложения на мировом рынке топлива.

Как сообщает finmarket.ru, ОПЕК+ на встрече 7 сентября рассмотрит вопрос о дальнейшем наращивании добычи нефти, сообщило в среду агентство «Reuters» со ссылкой на осведомленные источники. Альянс может пойти на такую меру для восстановления свой доли мирового нефтяного рынка. С апреля по сентябрь ОПЕК+ уже увеличила добычу примерно на 2,2 млн баррелей в сутки.

«С учётом текущих цен на нефть, для ОПЕК+ имеет смысл как минимум рассмотреть возможность дальнейшего наращивания добычи», - отметил аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Вивек Дхар.

Дополнительное давление на котировки оказали сигналы роста запасов нефти в Штатах по мере окончания летнего сезона пикового спроса на топливо.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 622 тысячи баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 19.00 мск в четверг, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 3,4 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам в ожидании данных о состоянии американского рынка труда. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,05%, как и более широкий WSJ Dollar Index.

Ключевым событием для мировых рынков на этой неделе станет августовский отчёт об американском рынке труда, который будет обнародован в пятницу и может существенно повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что безработица в прошлом месяце выросла до 4,3% с 4,2% месяцем ранее, а число рабочих мест (за исключением сельскохозяйственного сектора) увеличилось на 75 тыс.

Опубликованный накануне отчёт Минтруда США, основанный на результатах ежемесячного опроса (JOLTS), показал, что число открытых вакансий в июле сократилось на 176 тысяч относительно предыдущего месяца, до 7,18 млн, что является минимумом с сентября 2024 года.

Тем временем президент США Дональд Трамп в среду обратился к Верховному суду с просьбой в кратчайшие сроки рассмотреть дело о законности введенных им импортных пошлин. Ранее суд низшей инстанции признал их незаконными, однако оставил пошлины в силе, чтобы дать президенту возможность подать апелляцию.

По состоянию на 9.36 мск за евро давали $1,1655 по сравнению с $1,1662 на закрытие торгов в среду. Курс доллара относительно иены составил к 9:37 мск 148,123 иены против 148,10 иены в конце предыдущих торгов. Фунт стерлингов стоил на то же время $1,3431 по сравнению с $1,3444 по итогам минувшей сессии. Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 7,1394 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,97/86,34 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 180 копеек, средний курс продажи вырос на 259 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,45-81,55 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль дешевеет на фоне падающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,306 рубля (+1 копейка к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,79 копейки выше уровня действующего официального курса.