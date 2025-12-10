Цены на нефть слабо растут утром в среду после резкого снижения по итогам двух предыдущих сессий. Давление на цены на нефть продолжают оказывать ожидания излишка предложения на мировом рынке топлива.

Как отмечает finmarket.ru, СМИ ранее сообщили о возобновлении добычи на проекте Западная Курна-2 в Ираке, приостановленной после утечки в экспортном трубопроводе. Месторождение обеспечивает 0,5% мирового предложения нефти.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябре спрогнозировало, что предложение нефти в 2026 году превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки. В четверг МЭА опубликует новый прогноз по нефтяному рынку.

«Будь то излишек нефти или рекордный излишек, от этого никуда не деться», - заявил главный экономист сырьевого трейдера «Trafigura» Саад Рахим.

Поддержку рынку оказывают сигналы о сокращении запасов нефти в США. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю упали на 4,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18.30 мск, и опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,2 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,03%.

Итоги двухдневного заседания Федрезерва, стартовавшего накануне, станут известны в 22.00 мск в среду. Аналитики и участники рынка полагают, что руководство регулятора примет решение понизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,5-3,75% годовых. Такая вероятность оценивается трейдерами в 87,6%, по данным «CME FedWatch».

Между тем около половины членов комитета по открытым рынкам (FOMC), которые принимают решение о денежно-кредитной политике, могут высказаться против её смягчения, пишет «The Wall Street Journal». Окончательное решение будет за председателем ФРС Джеромом Пауэллом.

Также Федрезерв опубликует точечный график прогнозов (dot plot), отражающий индивидуальные ожидания членов совета управляющих центробанка и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки.

По состоянию на 9.16 мск за евро давали $1,1632 по сравнению с $1,1627 на закрытие торгов во вторник. Фунт стерлингов на то же время торговался на уровне $1,3310 по сравнению с $1,3297 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены к 9.16 мск составил 156,70 иены против 156,88 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 7,0580 юаня.

Как стало известно в среду, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре увеличились на максимальные с февраля 2024 года 0,7% в годовом выражении. Динамика совпала с прогнозами рынка.

Тем временем относительно октября индекс CPI понизился на 0,1%. Помесячный спад зафиксирован впервые за пять месяцев.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,32/84,73 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 232 копейки, средний курс продажи вырос на 277 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,2-80,3 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается, несмотря на небольшое повышение цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,987 рубля (+4,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 15,3 копейки выше уровня действующего официального курса.