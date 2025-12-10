В Мурманской области увеличилась доля убыточных организацийСтартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в 2026 году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.12.25 10:30

Курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам

Цены на нефть слабо растут утром в среду после резкого снижения по итогам двух предыдущих сессий. Давление на цены на нефть продолжают оказывать ожидания излишка предложения на мировом рынке топлива.

Как отмечает finmarket.ru, СМИ ранее сообщили о возобновлении добычи на проекте Западная Курна-2 в Ираке, приостановленной после утечки в экспортном трубопроводе. Месторождение обеспечивает 0,5% мирового предложения нефти.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябре спрогнозировало, что предложение нефти в 2026 году превысит спрос более чем на 4 млн баррелей в сутки. В четверг МЭА опубликует новый прогноз по нефтяному рынку.

«Будь то излишек нефти или рекордный излишек, от этого никуда не деться», - заявил главный экономист сырьевого трейдера «Trafigura» Саад Рахим.

Поддержку рынку оказывают сигналы о сокращении запасов нефти в США. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в стране за прошлую неделю упали на 4,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 18.30 мск, и опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидают, что они укажут на снижение нефтяных запасов на 1,2 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,03%.

Итоги двухдневного заседания Федрезерва, стартовавшего накануне, станут известны в 22.00 мск в среду. Аналитики и участники рынка полагают, что руководство регулятора примет решение понизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,5-3,75% годовых. Такая вероятность оценивается трейдерами в 87,6%, по данным «CME FedWatch».

Между тем около половины членов комитета по открытым рынкам (FOMC), которые принимают решение о денежно-кредитной политике, могут высказаться против её смягчения, пишет «The Wall Street Journal». Окончательное решение будет за председателем ФРС Джеромом Пауэллом.

Также Федрезерв опубликует точечный график прогнозов (dot plot), отражающий индивидуальные ожидания членов совета управляющих центробанка и глав федеральных резервных банков в отношении процентной ставки.

По состоянию на 9.16 мск за евро давали $1,1632 по сравнению с $1,1627 на закрытие торгов во вторник. Фунт стерлингов на то же время торговался на уровне $1,3310 по сравнению с $1,3297 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены к 9.16 мск составил 156,70 иены против 156,88 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 7,0580 юаня.

Как стало известно в среду, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в ноябре увеличились на максимальные с февраля 2024 года 0,7% в годовом выражении. Динамика совпала с прогнозами рынка.

Тем временем относительно октября индекс CPI понизился на 0,1%. Помесячный спад зафиксирован впервые за пять месяцев.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,32/84,73 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 232 копейки, средний курс продажи вырос на 277 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,2-80,3 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается, несмотря на небольшое повышение цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,987 рубля (+4,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 15,3 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Девочки». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Прозрачность и справедливость: в России изменились правила расчёта платы за холодную воду для жителей, которые не установили индивидуальные приборы учёта-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»