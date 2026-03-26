Курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам

Нефть дорожает утром в четверг, восстанавливая понесенные накануне потери. Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке. Сигналы относительно усилий, направленных на организацию переговоров между Вашингтоном и Тегераном, оказали давление на нефтяные цены накануне.

Между тем, как сообщает finmarket.ru, оптимизм участников рынка по поводу возможности скорого урегулирования конфликта несколько угас на фоне противоречивых заявлений его сторон. Ормузский пролив остаётся, по сути, закрытым, в результате чего мировой рынок недополучает около 20 млн баррелей нефти в сутки.

Невозможность экспортировать нефть через этот ключевой маршрут вынуждает производителей сокращать добычу. На основных иракских месторождениях на юге она сократилась примерно впятеро с начала конфликта, написало «Reuters» со ссылкой на иракских официальных лиц. Эти месторождения сейчас производят около 800 тысяч баррелей в сутки, тогда как до начала конфликта добыча находилась на уровне 4,3 млн б/с, по данным отраслевых источников.

Цены на нефть, вероятно, будут оставаться волатильными из-за противоречивых новостей относительно динамики ситуации на Ближнем Востоке, а котировка Brent будет временами подниматься до $120 за баррель, полагают в «Citi Research». Базовый сценарий Citi предполагает, что реальные переговоры о завершении военных действий начнутся через 4-6 недель.

Министерство энергетики США сообщило накануне, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 6,93 млн баррелей, до 456,2 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее существенное увеличение - на 500 тысяч баррелей, по данным «Trading Economics».

Запасы бензина сократились на 2,59 млн баррелей, дистиллятов - на 3,03 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 3,42 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается в ходе торгов на 0,06%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,04%.

Трейдеры продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке, оценивая перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном на фоне противоречивых заявлений его сторон.

Американский президент Дональд Трамп накануне вновь заявил, что Тегеран и Вашингтон ведут переговоры, опровергнув утверждения иранской стороны об отсутствии такого диалога. «Они (иранцы) ведут переговоры, кстати, и они очень сильно хотят заключить сделку», - сказал Трамп на мероприятии Республиканской партии США в Вашингтоне.

Ранее глава иранского МИД сообщил, что в Тегеране рассматривают предложения по разрешению конфликта, переданные Белым домом, однако о переговорах речи нет. «Обмен сообщениями через посредников не означает переговоров с США», - приводит его слова канал «Iran international».

Между тем, высокопоставленный иранский представитель из сферы политики и безопасности сказал телеканалу «Press TV», что Тегеран дал отрицательный ответ на план США.

Цены на нефть демонстрируют высокую волатильность на фоне сохраняющейся неясности перспектив и остаются на повышенном уровне. Участники рынка и аналитики опасаются, что подорожание энергоносителей может привести к ускорению инфляции, вынудив центральные банки проводить более жёсткую денежно-кредитную политику.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет действовать решительно и быстро, если скачок цен на энергоносители, спровоцированный военными действиями на Ближнем Востоке, создаст угрозу разгона инфляции, заявила накануне президент ЕЦБ Кристин Лагард.

Она отметила, что «взвешенная корректировка политики» может потребоваться от ЕЦБ даже в том случае, если подорожание энергоносителей приведёт «к значительному, хотя и не очень устойчивому» превышению инфляцией целевого показателя.

«Мы не будем действовать, пока не получим достаточно информации о масштабах и устойчивости ценового шока, но мы также не позволим нерешительности парализовать себя», - сказала Лагард.

По состоянию на 9.26 мск за евро давали $1,1557 по сравнению с $1,1559 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила на то же время $1,3358 против $1,3365 по итогам торгов в среду. Курс американской валюты в паре с иеной к 9.25 мск опустился до 159,48 иены со 159,47 иены в конце предыдущих торгов. В паре с офшорным юанем доллар торгуется на уровне 6,9079 юаня с 6,9027 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,72/83,33 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 31 копейку, средний курс продажи упал на 54 копейки. Лучшие курсы покупки составили 80,8-80,7 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,99-81,09 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, корректируясь после сильного падения в начале недели. Рубль опускается на фоне стабилизации ситуации на рынке нефти, поддержку его котировкам продолжает оказывать спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,874 рубля (+4,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,93 копейки выше уровня действующего официального курса.