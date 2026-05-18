Курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам

Рост нефтяных цен продолжается с утра после значительного подъёма по итогам прошлой недели, трейдеры опасаются новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 7,8%, WTI - на 10,5% на фоне неопределенности вокруг мирных переговоров между США и Ираном.

Как пишет finmarket.ru, президент США Дональд Трамп в ходе встречи с высокопоставленными членами своей команды по национальной безопасности в субботу обсудил дальнейшие действия в ситуации с Ираном, сообщает «CNN» со ссылкой на осведомленные источники. Телеканал не сообщает, какие решения были приняты в ходе встречи, но напоминает, что в последнее время Трамп проявляет всё большее нетерпение по поводу того, как Тегеран ведёт дипломатические переговоры, и рассматривает более серьёзно возможность возобновления крупных боевых операций в Иране.

Ранее президент заявил в телефонном разговоре с «Axios», что, по его мнению, Иран хочет заключить сделку, и он ждёт обновленного иранского предложения, которое будет лучше предыдущего.

«Мы хотим заключить сделку. Они находятся не там, где мы бы хотели, чтобы они были. Им придётся этого добиться, иначе они сильно пострадают, а они этого не хотят», - сказал Трамп. По его словам, США нанесут удар по Ирану «гораздо сильнее, чем раньше», если Тегеран не выступит с лучшим предложением.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) готов вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива в условиях продолжающейся блокады США Ормузского пролива, сообщают иранские СМИ.

«В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы», - цитируют СМИ заявление представителя КСИР Ибрагима Зольфагари.

«Тон заявлений США и Ирана вновь стал существенно более конфронтационным, - написали аналитики «Commerzbank». - Перемирие продолжается, однако надежды на скорое открытие Ормузского пролива не оправдались».

Тем временем удар беспилотника вызвал пожар рядом с атомной электростанцией «Барака» в Абу-Даби (ОАЭ), сообщило управление по делам СМИ Абу-Даби. «Инцидент не повлиял на радиационную безопасность или основные операции объекта», - говорится в сообщении. АЭС «Барака» - первая атомная электростанция в арабском мире и единственная в стране, обеспечивает около 25% электроэнергии ОАЭ и считается одним из наиболее стратегически важных энергетических объектов в Персидском заливе.

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на пять и составило 415 единиц. Число газовых буровых понизилось на одну, до 128 единиц.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется к основным мировым валютам утром в понедельник. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

В центре внимания мировых рынков остаётся ситуация на Ближнем Востоке, где продолжается перемирие между Ираном и США, однако нет прогресса в переговорах о заключении постоянного мирного соглашения.

Продолжающийся конфликт и вызванное им закрытие судоходства через Ормузский пролив привели к скачку цен на энергоносители, и аналитики опасаются, что вскоре это может сказаться и на стоимости других товаров и услуг. Ускорение инфляции, в свою очередь, может не позволить Федеральной резервной системе возобновить смягчение денежно-кредитной политики.

Рынок оценивает возможность одного повышения ключевой ставки в США на 25 базисных пунктов до конца года примерно в 40%, тогда как неделей ранее такая вероятность составляла порядка 20%, по данным «FedWatch». Вариант сохранения ставки на текущем уровне в 3,5-3,75% оценивается рынком примерно в 45%.

По состоянию на 9.35 мск за евро давали $1,1633 по сравнению с $1,1625 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару составила к 9.36 мск $1,3347 против $1,3326 по итогам торгов в прошлую пятницу. Курс американской валюты в паре с иеной на то же время вырос до 158,88 иены по сравнению со 158,74 иены на закрытие предыдущей сессии. Доллар в паре с офшорным юанем стабилен на уровне 6,81 юаня.

Статданные из Китая, обнародованные в понедельник, показали, что экономика страны чувствует на себе негативные последствия ближневосточного конфликта. Темпы роста промпроизводства в КНР в апреле сократились до 4,1% в годовом выражении с 5,7% в марте и были самыми низкими с июля 2023 года, повышение розничных продаж замедлилось до 0,2% в годовом выражении (+1,7% в марте), став минимальным с декабря 2022 года.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,95/78,96 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 48 копеек, средний курс продажи вырос на 84 копейки. Лучшие курсы покупки составили 76-75,9 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 76,9-77 рубля за доллар.

Китайский юань опустился в начале торгов на Московской бирже. Рубль дорожает в условиях старта подготовки компаний-экспортёров к налоговому периоду мая и на фоне дорогой нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,6575 рубля (-5,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,43 копейки ниже уровня действующего официального курса.