Курс доллара США слабо меняется в парах с евро, фунтом и японской иеной

Цены на нефть снижаются утром в среду после подъёма по итогам предыдущих торгов. Давление на нефтяные цены оказывают опасения эскалации напряжённости в отношениях между США и Европой на фоне активизации усилий Вашингтона по получению контроля над Гренландией.

Как пишет finmarket.ru, американский президент Дональд Трамп ранее пригрозил ввести новые пошлины на товары европейских стран, выступающих против его планов по присоединению острова, являющегося самоуправляемой территорией Дании.

Европейские лидеры назвали комментарии Трампа неприемлемыми и оценивают варианты ответных действий.

Инвесторы опасаются, что новый виток американо-европейской торговой войны окажет негативное влияние на рост экономики и, как следствие, спроса на нефть.

Негативное влияние на рынок нефти также оказывают сохраняющиеся ожидания избытка предложения в текущем году.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется в парах с евро, фунтом и японской иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,01%.

В центре внимания рынков остаётся ситуация вокруг Гренландии.

Тем временем депутаты Европарламента согласились заморозить процесс ратификации соглашения с США по торговле, сообщил телеканал «BFM-TV» со ссылкой на главу парламентской группы социал-демократов Ираче Гарсию Перес.

Инвесторы опасаются, что в случае дальнейшей эскалации напряжённости европейские страны могут начать активную продажу американских активов. Накануне о намерении продать свой портфель гособлигаций США заявил один из датских пенсионных фондов.

Трейдеры продолжают следить за Всемирным экономическим форумом в Давосе, где сегодня должна состояться специальная сессия с участием Трампа.

В среду также начнутся слушания в Верховном суде США по делу о попытке увольнения президентом члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизы Кук.

По состоянию на 9.23 мск за евро давали $1,1720 по сравнению с $1,1725 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару на то же время опустилась до $1,3438 с $1,3439 на закрытие рынка во вторник. Курс американской валюты к иене к 9.23 мск составил 158,17 иены против 158,15 иены по итогам предыдущих торгов. В паре с офшорным юанем доллар торгуется на уровне 6,9618 юаня по сравнению с 6,9557 юаня в конце сессии вторника.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,15/85,57 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 287 копеек, средний курс продажи вырос на 299 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,48-79,58 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль понижается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1635 рубля (+1,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 0,56 копейки ниже уровня действующего официального курса.

