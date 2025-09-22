Курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов

Цены на нефть повышаются утром в понедельник после снижения по итогам трёх сессий подряд. Поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации напряжённости в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

Как сообщает finmarket.ru, президент США Дональд Трамп в субботу очередной раз призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России, а также пообещал нарастить добычу нефти в США, что позволит снизить её рыночную стоимость. По его словам, даже незначительное удешевление приведёт к прекращению украинского конфликта.

На прошлой неделе Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций ЕС в отношении России, включающий ограничения в отношении российской нефти.

В воскресенье Трамп заявил, что готов оказать поддержку Польше и странам Балтии, если со стороны России последуют действия, нацеленные на эскалацию, сообщают американские СМИ.

19 сентября генеральный штаб сил обороны Эстонии утверждал, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство республики. Минобороны РФ заявило, что российские МиГ-31 совершили плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область, который был выполнен согласно международным правилам, нарушения воздушного пространства Эстонии не было. Ранее в сентябре власти Польши заявили, что сбили над своей территории несколько БПЛА. По утверждению польской стороны, дроны были российскими.

В воскресенье Канада, Великобритания и Австралия официально объявили о признании палестинского государства. В МИД Израиля указали, что «категорически отвергают одностороннее признание Палестины со стороны Великобритании и других стран». «Это заявление не служит миру, а, напротив, дестабилизирует еще больше ситуацию в регионе», - отметили в ведомстве.

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 418 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.

Курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов, повышается по отношению к японской иене утром в понедельник.

В центре внимания рынка на этой неделе - выступления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные по инфляции в США за август.

В понедельник с докладом о денежно-кредитной политике выступит член совета управляющих ЦБ Стивен Миран, а на вторник запланированы выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла и его заместителя Мишель Боуман. Инвесторы будут ждать от них сигналов относительно дальнейшей траектории базовой ставки ФРС.

В прошлую среду американский центробанк снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов. Миран был единственным членом Федерального комитета по операциям на открытом рынке, проголосовавшим против этого решения - он поддержал более существенное снижение.

В пятницу будет опубликован августовский отчёт о доходах и расходах населения США, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE Core), отслеживаемый ФРС.

Народный банк Китая в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков, отмечет Trading Economics. Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) четвёртый месяц подряд

По состоянию на 9.08 мск евро снизился к доллару только на 0,04% и торгуется на уровне $1,1741 по сравнению с $1,1746 на закрытие торгов в пятницу. Фунт стерлингов подрос всего на 0,03% и торгуется на уровне $1,3476 по сравнению с $1,3472 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены повысился на 0,17% - до 148,20 иены против 147,95 иены в конце предыдущих торгов. В паре с офшорным юанем доллар снизился до 7,1149 юаня с 7,1196 юаня по итогам торгов в пятницу.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,11%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,06%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,24/89,85 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 101 копейку, средний курс продажи вырос на 334 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,9-85 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно подрастает в начале торгов на Московской бирже; рубль немного слабеет, несмотря на умеренный рост цен на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,712 рубля (+1,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,06 копейки выше уровня действующего официального курса.