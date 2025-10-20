Курс доллара США слабо меняется в парах с мировыми валютами

Цены на нефть снижаются утром в понедельник после умеренного роста по итогам торгов в пятницу. Давление на рынок оказывают опасения относительно избытка предложения, усилившиеся на фоне ожидания наращивания добычи нефти при неясности перспектив спроса.

Как отмечает finmarket.ru, тем временем заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС привело к сокращению премии за геополитический риск, учитываемой в котировках.

Инвесторы продолжают следить за политическими новостями и развитием ситуации в американо-китайских торговых отношениях.

Трейдеры также ждут встречи президента США Трампа с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая в скором времени может пройти в Будапеште. Заявление о планирующемся саммите, сделанное Трампом на прошлой неделе, ослабило опасения относительно ужесточения санкций против нефтяного сектора России.

Между тем США продолжают оказывать давление на покупателей российской нефти. На выходных глава Белого дома пообещал сохранить «огромные» пошлины для Индии, если она не откажется от поставок нефти из РФ.

За прошедшую неделю фьючерсы на Brent и WTI подешевели более чем на 2%, завершив в минусе третью неделю подряд.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,06%.

Давление на доллар последнее время оказывало отсутствие ясности перспектив американо-китайских торговых отношений. Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал несправедливыми условия торговли его страны с Китаем. При этом он подтвердил, что готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие недели. Ранее американский лидер заявил, что верит в развитие торговых отношений с КНР в положительном ключе, однако для этого двум странам будет необходимо заключить справедливое торговое соглашение.

Из-за продолжающегося шатдауна в США по-прежнему не публикуются официальные статданные. Между тем ожидается, что в пятницу будет опубликован отчёт по инфляции за сентябрь. Бюро статистики министерства труда США ранее сообщило, что в порядке исключения подготовит эти данные, несмотря на приостановку работы из-за отсутствия финансирования, поскольку они необходимы для расчета социальных выплат.

Данные о темпе роста цен важны для Федеральной резервной системы (ФРС), которая учитывает их в принятии решений по денежно-кредитной политике. Вероятность уменьшения базовой ставки ФРС на заседании в октябре оценивается рынком в 98,9%, по данным «CME FedWatch».

По состоянию на 9.24 мск за евро давали $1,1661 по сравнению с $1,1655 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составил на то же время $1,3423 против $1,3427 в пятницу. В паре с иеной доллар к 9.23 мск стоил 150,70 иены по сравнению со 150,61 иены на закрытие предыдущих торгов.

В паре с офшорным юанем доллар подешевел до 7,1245 юаня с 7,1271 юаня на закрытие пятничной сессии.

Народный банк Китая по итогам октябрьского заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам тоже осталась прежней - 3,5%. Обе ставки остаются на текущем уровне (минимальном в истории) пятый месяц подряд.

Рост ВВП Китая в III квартале замедлился до 4,8% в годовом выражении с 5,2% в апреле-июне. Показатель стал самым низким с третьего квартала 2024 года.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,81/88,26 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 163 копейки, средний курс продажи вырос на 307 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,58-83,68 рубля за доллар.

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже, рубль растёт несмотря на падение нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,339 рубля (-4,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,45 копейки. ниже уровня действующего официального курса.