Нефтяные цены снижаются с утра, трейдеры оценивают сообщения СМИ о наращивании поставок из Ирака.

Как сообщает finmarket.ru, Багдад достиг договоренности с региональным правительством Курдистана, и поставки нефти из этого региона могут скоро быть возобновлены, сообщило накануне агентство «Reuters» со ссылкой на информированные источники. Это позволит вернуть на рынок порядка 230 тысяч баррелей в сутки, пишет «Reuters».

Напомним, поставки из Курдистана были приостановлены более двух лет назад из-за разногласий по поводу механизмов экспорта нефти и распределения доходов.

Ирак в августе увеличил экспорт нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в среднем до 3,38 млн баррелей в сутки. В иракской государственной компании по сбыту нефти (SOMO) ожидают, что в сентябре поставки вырастут до 3,4-3,45 б/с.

«Преобладающей темой остаются опасения по поводу избыточного предложения, в то время как перспективы спроса остаются неопределенными», - отметил аналитик «LSEG» Ань Фам.

Некоторую поддержку ценам на нефть оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожидания ужесточения санкций на поставки российской нефти.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо меняется в парах с основными мировыми валютами.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается на 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index поднимается на 0,04%.

Участники рынка оценивают заявления выступавших накануне руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также ждут выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла вечером во вторник.

Ключевая процентная ставка в США слишком высока, и её следует понизить для защиты американского рынка труда, считает член совета управляющих ФРС Стивен Миран.

«Денежно-кредитная политика сейчас слишком жёсткая, - заявил он, выступая на мероприятии в Нью-Йорке. - Если краткосрочные процентные ставки останутся примерно на 2 процентных пункта выше нормы, это создаст риски ненужных увольнений и роста безработицы».

На прошлой неделе американский ЦБ ожидаемо снизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов. Миран был единственным членом Федерального комитета по операциям на открытом рынке, проголосовавшим против этого решения. Он поддержал более существенное снижение.

Между тем, председатель Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем и глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявили, что считают снижение ставки на 25 б.п. на прошлой неделе оправданным. По их словам, замедление темпа инфляции до целевых 2% является приоритетом для ФРС.

В пятницу будет опубликован августовский отчёт о доходах и расходах населения США, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE Core), отслеживаемый ФРС.

По состоянию на 9.00 мск за евро давали $1,1799 по сравнению с $1,803 на закрытие торгов в понедельник. Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3507 против $1,3514 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены поднялся до 147,81 иены с 147,72 иены в конце предыдущих торгов. В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 7,1131 юаня против 7,1147 юаня по итогам торгов в понедельник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,02/87,64 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 162 копейки, средний курс продажи вырос на 59 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,7-82,8 рубля за доллар.

Китайский юань лишь незначительно подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль почти не меняется на нейтральном новостном фоне и отсутствии значимых поводов к более выраженной динамике. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,7235 рубля (+0,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,57 копейки выше уровня действующего официального курса.