Курс доллара США слабо меняется в парах с основными мировыми валютами

Цены на нефть растут утром в пятницу после падения до минимумов с октября по итогам предыдущей сессии.

Как пишет finmarket.ru, с начала недели оба фьючерса упали в цене более чем на 3%. Главным негативным фактором для них являются ожидания рекордного излишка предложения топлива на мировом рынке. Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) в целом подтвердило свой прогноз, согласно которому в 2026 году предложение нефти превысит спрос примерно на 4 млн баррелей в сутки.

Также на котировки давят перспективы возврата на мировой рынок российской нефти в случае мирного урегулирования конфликта между РФ и Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он уже близко подошёл к заключению соглашения с Москвой и Киевом по российско-украинскому конфликту. «Мы уже близки к сделке с Россией, близки к сделке с Украиной», - заявил он журналистам в Белом доме. При этом Трамп отметил, что Вашингтон готов оказать помощь Украине в обеспечении гарантий безопасности.

Тем временем поддержку рынку нефти и глобальным финансовым рынкам в целом оказало оживление спроса на рисковые активы после снижения ставки Федрезерва и более мягкой, чем ожидалось, риторики председателя ФРС Джерома Пауэлла. Так, накануне американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы.

«Цены на нефть в целом восстанавливаются на тех же факторах, которые вызвали рост акций, - отметил инвестиционный директор «Karobaar Capital» Харис Хуршид. - Трейдеры с готовностью докупают рисковые активы, но с точки зрения фундаментальных показателей избыток предложения никуда не делся».

Курс доллара США утром в пятницу слабо меняется в парах с основными мировыми валютами, но завершает в минусе третью неделю подряд.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index прибавляет 0,01%.

Индекс DXY может завершить в минусе третью неделю подряд за счёт смягчения денежно-кредитной политики в США.

В среду Федеральная резервная система (ФРС) ожидаемо снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, а риторика главы центробанка Джерома Пауэлла оказалась мягче, чем ожидали многие аналитики. Точечный график прогнозов членов руководства ФРС (dot plot) предусматривает одно снижение ставки в 2026 году, однако рынок более оптимистичен.

Надежды на более агрессивное смягчение ДКП подпитывают слабые статданные по рынку труда. Так, накануне стало известно, что число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе подскочило на 44 тысячи, рекордными темпами с 2020 года, и значительно превысило прогнозы аналитиков.

Также внимание инвесторов постепенно переключается на заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Японии, которые состоятся на следующей неделе. От ЕЦБ каких-либо корректировок ДКП не ожидается, а вот японский ЦБ может повысить ставку впервые с начала года на фоне стабилизации инфляции в стране на уровне, близком к целевым 2%.

Евро по данным на 9.33 мск стоит $1,1738, как и на закрытие торгов в четверг. Фунт стерлингов подрос на 0,05% и торгуется на уровне $1,3395 по сравнению с $1,3388 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены увеличился на 0,14% - до 155,81 иены против 155,59 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 7,0522 юаня. Китайская валюта торгуется близко к максимумам за 14 месяцев благодаря новым обещаниям правительства КНР принять меры для стимулирования внутреннего спроса.

В то же время аналитики «Goldman Sachs» отметили, что юань недооценен примерно на 25% и может существенно укрепиться в 2026 году.

«Есть мнение, что недооценка юаня является ключевым драйвером конкурентоспособности китайского экспорта, - написала стратег «Goldman Тереса» Алвес. - Мы так не думаем. Юань так недооценён, что даже ожидаемое нами укрепление не сделает его дорогим».

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,35/85,33 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 171 копейку, средний курс продажи вырос на 130 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,48-81,58 рубля за доллар.

Китайский юань немного понижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль корректируется вверх на фоне растущей нефти и после снижения по итогам предыдущих торгов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2015 рубля (-1,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,48 копейки выше уровня действующего официального курса.