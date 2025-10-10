Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.10.25 10:30

Курс доллара США слабо понижается к основным мировым валютам

Цены на нефть продолжают умеренно опускаться утром в пятницу после выраженного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного ослаблением напряженности на Ближнем Востоке. В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План предусматривает прекращение огня и обмен заложниками.

Как сообщает finmarket.ru, канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь Армия обороны Израиля отойдёт на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников. Израиль также освободит почти 2 тысячи палестинских заключенных.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо понижается к евро, иене и фунту стерлингов. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,19%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,08%.

В отсутствие макроэкономических данных из США, не публикуемых из-за шатдауна, рынок обращает особое внимание на заявления представителей Федеральной резервной системы.

Так, накануне глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что поддерживает дальнейшее снижение ставки с целью поддержки рынка труда. Между тем глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари предупредил, что слишком резкое снижение ставки может привести к ускорению инфляции.

Трейдеры видят примерно 95-процентную вероятность снижения ставки ФРС в октябре на 25 базисных пунктов, однако оценка шансов на ещё одно снижение в декабре опустилась до 80% с 90% в начале недели, по данным «FedWatch».

По состоянию на 9.32 мск за евро давали $1,1567 по сравнению с $1,1564 на закрытие торгов в четверг. Евро с начала недели потерял около 1,5% из-за политического кризиса во Франции, где премьер-министр страны Себастьен Лекорню ушёл в отставку менее чем через месяц после вступления в должность. Президент Франции Эмманюэль Макрон, как ожидается, назначит нового премьера уже в пятницу.  «События во Франции, связанные с отставкой Лекорню, ухудшили настроения инвесторов в отношении евро», - написал Киран Уильямс из «InTouch Capital Markets».

Фунт стерлингов к 9.32 мск стоил $1,3302 по сравнению с $1,3304 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно иены на то же время составил 152,89 иены против 153,07 иены в конце предыдущих торгов. Несмотря на укрепление в пятницу, иена может завершить неделю максимальным падением за год. Японские власти могут вмешаться, если валюта опустится до уровня 160 иен за доллар, отметил бывший член руководства Банка Японии Ацуси Такэути в интервью «Reuters». Такэути возглавлял валютное подразделение регулятора во время интервенций 2010-2012 годов. При этом он отметил, что курс иены может стабилизироваться за счёт сокращения разрыва в процентных ставках между Японией, которая готовится их повысить, и США, где Федрезерв продолжил смягчение денежно-кредитной политики.

Пара доллар/офшорный юань снижается на 0,1% и находится на уровне 7,1279 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,18/86,94 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 235 копеек, средний курс продажи вырос на 201 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,2-82,3 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже; рубль снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,39 рубля (+5,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,58 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)16:10«Удиви меня». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Где в России самые высокие пенсионные ожидания?-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо понижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Сенаторы собираются разрешить производство консерв из печени трески на судах прибрежного рыболовства
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»