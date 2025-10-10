Курс доллара США слабо понижается к основным мировым валютам

Цены на нефть продолжают умеренно опускаться утром в пятницу после выраженного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного ослаблением напряженности на Ближнем Востоке. В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и палестинское радикальное движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План предусматривает прекращение огня и обмен заложниками.

Как сообщает finmarket.ru, канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что правительство страны одобрило сделку с ХАМАС. Теперь Армия обороны Израиля отойдёт на новые рубежи внутри сектора Газа, после чего у ХАМАС будет 72 часа для освобождения заложников. Израиль также освободит почти 2 тысячи палестинских заключенных.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо понижается к евро, иене и фунту стерлингов. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,19%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,08%.

В отсутствие макроэкономических данных из США, не публикуемых из-за шатдауна, рынок обращает особое внимание на заявления представителей Федеральной резервной системы.

Так, накануне глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс отметил, что поддерживает дальнейшее снижение ставки с целью поддержки рынка труда. Между тем глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари предупредил, что слишком резкое снижение ставки может привести к ускорению инфляции.

Трейдеры видят примерно 95-процентную вероятность снижения ставки ФРС в октябре на 25 базисных пунктов, однако оценка шансов на ещё одно снижение в декабре опустилась до 80% с 90% в начале недели, по данным «FedWatch».

По состоянию на 9.32 мск за евро давали $1,1567 по сравнению с $1,1564 на закрытие торгов в четверг. Евро с начала недели потерял около 1,5% из-за политического кризиса во Франции, где премьер-министр страны Себастьен Лекорню ушёл в отставку менее чем через месяц после вступления в должность. Президент Франции Эмманюэль Макрон, как ожидается, назначит нового премьера уже в пятницу. «События во Франции, связанные с отставкой Лекорню, ухудшили настроения инвесторов в отношении евро», - написал Киран Уильямс из «InTouch Capital Markets».

Фунт стерлингов к 9.32 мск стоил $1,3302 по сравнению с $1,3304 по итогам минувшей сессии.

Курс доллара относительно иены на то же время составил 152,89 иены против 153,07 иены в конце предыдущих торгов. Несмотря на укрепление в пятницу, иена может завершить неделю максимальным падением за год. Японские власти могут вмешаться, если валюта опустится до уровня 160 иен за доллар, отметил бывший член руководства Банка Японии Ацуси Такэути в интервью «Reuters». Такэути возглавлял валютное подразделение регулятора во время интервенций 2010-2012 годов. При этом он отметил, что курс иены может стабилизироваться за счёт сокращения разрыва в процентных ставках между Японией, которая готовится их повысить, и США, где Федрезерв продолжил смягчение денежно-кредитной политики.

Пара доллар/офшорный юань снижается на 0,1% и находится на уровне 7,1279 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,18/86,94 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 235 копеек, средний курс продажи вырос на 201 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,2-82,3 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже; рубль снижается в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни, обусловленного сниженной активностью рынка из-за длительных праздничных каникул в Китае. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,39 рубля (+5,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,58 копейки выше уровня действующего официального курса.