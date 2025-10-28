Курс доллара США слабо понижается к основным мировым валютам

Цены на нефть продолжают умеренно опускаться утром во вторник на опасениях очередного повышения поставок топлива со стороны стран ОПЕК+. Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокративших свою добычу, планируют очередное умеренное увеличение поставок в декабре, пишет «Reuters» со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. Встреча представителей этих стран, на которой будут обсуждаться квоты на декабрь, запланирована на воскресенье.

Как пишет finmarket.ru, также участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в четверг на саммите АТЭС. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что американская и китайская стороны договорились об основных положениях торгового соглашения, которое позволит избежать введения 100-процентных пошлин для Пекина.

«Фьючерсы на нефть взяли передышку после активного ралли прошлой недели в ожидании встречи Трампа с Си Цзиньпином, на которой, как надеются инвесторы, стороны смогут разрешить большинство противоречий», - отметил Деннис Кисслер из «BOK Financial».

Кроме того, рынок оценивает возможные последствия американских санкций в отношении крупнейших российских нефтяных компаний, объявленных на прошлой неделе.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо понижается к евро и фунту, тогда как снижение к японской иене является более выраженным.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,17%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,23%.

В центре внимания мировых рынков на этой неделе находится заседание Федеральной резервной системы, которое пройдёт 28-29 октября. Участники рынка практически полностью уверены в том, что на этом заседании ключевая процентная ставка будет понижена на 25 базисных пунктов, до 3,75-4%.

На этой неделе также пройдёт очередное заседание Европейского центрального банка, его итоги будут подведены в четверг. Незадолго до заседания будут обнародованы предварительные данные о динамике ВВП еврозоны за III квартал.

По состоянию на 9.26 мск за евро давали $1,1664 по сравнению с $1,1645 на закрытие торгов в понедельник, евро прибавляет около 0,2%. Фунт стерлингов стоил на то же время $1,3364 по сравнению с $1,3336 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены к 9.26 мск составил 151,95 иены против 152,88 иены в конце предыдущих торгов.

Трамп в ходе визита в Японию подписал с премьер-министром Японии Санаэ Такаити программу сотрудничества в области добычи и переработки редкоземельных металлов, сообщил Белый дом. Обе стороны намерены совместно определить проекты, представляющие интерес с точки зрения устранения пробелов в цепочках поставок, и в течение шести месяцев «принять меры по оказанию финансовой поддержки выбранным проектам для создания конечного продукта для доставки покупателям в Соединенных Штатах и Японии, и при необходимости, странам-единомышленникам».

Пара доллар/офшорный юань снижается на 0,15% и находится на уровне 7,0984 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,27/85,6 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 114 копеек, средний курс продажи вырос на 126 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,98-81,08 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается на фоне дешевеющей нефти и уменьшении спроса на рублевую ликвидность под уплату налогов. В понедельник и вторник, 27 и 28 октября, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2415 рубля (+7,65 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,67 копейки выше уровня действующего официального курса.