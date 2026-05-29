Курс доллара США слабо повышается к евро, фунту стерлингов и иене

Нефтяные цены снижаются с утра на ожиданиях деэскалации ближневосточного конфликта.

Как отмечает finmarket.ru, срок биржевого обращения июльских контрактов на Brent истекает с закрытием сессии в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы опускаются на $0,95 (1,02%) и торгуются по $91,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,10 (1,24%), до $87,80 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,22 (0,3%), до $88,9 за баррель.

Накануне издание «Axios» написало со ссылкой на источники, что переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, и что документ ожидает согласования американским президентом Дональдом Трампом.

По данным «Axios», в рамках меморандума судоходство в Ормузском проливе будет «неограниченным» и бесплатным на протяжении 60 дней. Также Иран должен будет убрать из пролива мины в течение 30 дней.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон пока не добился соглашения с Тегераном. «Мы ещё не достигли этого, но мы очень близки, и мы собираемся продолжать работать над этим», - сказал он журналистам.

По словам Вэнса, сейчас стороны обсуждают «языковые моменты». «Трудно сказать точно, когда президент подпишет меморандум о взаимопонимании и подпишет ли вообще. Мы обсуждаем несколько языковых моментов», - отметил он.

Аналитик «IG» Тони Сикамор отметил, что на рынке по-прежнему преобладает мнение, что конфликт закончился и скоро будет заключено соглашение. По его словам, сохранение этой точки зрения будет способствовать дальнейшему снижению цен на нефть.

Возобновление судоходства в Ормузском проливе принесёт некоторое облегчение нефтяному рынку, однако сроки восстановления полноценных поставок остаются неопределенными, написал Сикамор.

«Добыча нефти значительно сократилась после начала войны, поскольку производители приостановили её, чтобы справиться с проблемой нехватки хранилищ, - пояснил эксперт. - Восстановление объёмов добычи будет происходить постепенно».

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,327 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина уменьшились на 2,572 млн баррелей, дистиллятов - на 2,107 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, резервов бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 2,794 млн баррелей, максимально с августа 2023 года.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо повышается к евро, фунту стерлингов и иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

Участники рынка оценивают геополитические новости и статданные США.

Напряжённость на Ближнем Востоке оказывала поддержку доллару США, который считается защитным активом, отметил аналитик «UBS Asset Management» Массимилиано Кастелли. Эксперт ожидает ослабления американской валюты после завершения ближневосточного кризиса.

Цены на нефть снижаются благодаря надеждам на деэскалацию конфликта, что способствует уменьшению опасений относительно ускорения инфляции и ужесточения политики центральными банками.

Как показали опубликованные накануне данные, индекс потребительских цен (индикатор PCE) в США в апреле увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,8% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,5%, второго - на 3,8%. В марте повышение PCE составило соответственно 0,7% и 3,5%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце вырос на 0,2% за месяц и на 3,3% за год (0,3% и 3,2% в марте). Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

По состоянию на 9.19 мск за евро давали $1,1647 по сравнению с $1,1651 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта снизился на то же время до $1,3442 с $1,3445 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной составила к 9.19 мск 159,32 иены против 159,24 иены по итогам предыдущих торгов. Против офшорного юаня доллар торгуется на уровне 6,7684 юаня по сравнению с 6,7735 юаня на закрытие рынка в четверг.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,52/77,46 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 133 копейки, средний курс продажи вырос на 11 копеек. Лучшие курсы покупки составили 75,5-75,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 75,95-76,05 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,4965 рубля (+3,65 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,78 копейки выше уровня действующего официального курса.