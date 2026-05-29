В Североморске начали ремонт основания бюста Саши КовалеваВ драматическом театре состоялся торжественный концерт, посвящённый 88-й годовщине образования Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.05.26 10:30

Курс доллара США слабо повышается к евро, фунту стерлингов и иене

Нефтяные цены снижаются с утра на ожиданиях деэскалации ближневосточного конфликта.

Как отмечает finmarket.ru, срок биржевого обращения июльских контрактов на Brent истекает с закрытием сессии в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы опускаются на $0,95 (1,02%) и торгуются по $91,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,10 (1,24%), до $87,80 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,22 (0,3%), до $88,9 за баррель.

Накануне издание «Axios» написало со ссылкой на источники, что переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, и что документ ожидает согласования американским президентом Дональдом Трампом.

По данным «Axios», в рамках меморандума судоходство в Ормузском проливе будет «неограниченным» и бесплатным на протяжении 60 дней. Также Иран должен будет убрать из пролива мины в течение 30 дней.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон пока не добился соглашения с Тегераном. «Мы ещё не достигли этого, но мы очень близки, и мы собираемся продолжать работать над этим», - сказал он журналистам.

По словам Вэнса, сейчас стороны обсуждают «языковые моменты». «Трудно сказать точно, когда президент подпишет меморандум о взаимопонимании и подпишет ли вообще. Мы обсуждаем несколько языковых моментов», - отметил он.

Аналитик «IG» Тони Сикамор отметил, что на рынке по-прежнему преобладает мнение, что конфликт закончился и скоро будет заключено соглашение. По его словам, сохранение этой точки зрения будет способствовать дальнейшему снижению цен на нефть.

Возобновление судоходства в Ормузском проливе принесёт некоторое облегчение нефтяному рынку, однако сроки восстановления полноценных поставок остаются неопределенными, написал Сикамор.

«Добыча нефти значительно сократилась после начала войны, поскольку производители приостановили её, чтобы справиться с проблемой нехватки хранилищ, - пояснил эксперт. - Восстановление объёмов добычи будет происходить постепенно».

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,327 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина уменьшились на 2,572 млн баррелей, дистиллятов - на 2,107 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, резервов бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 2,794 млн баррелей, максимально с августа 2023 года.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо повышается к евро, фунту стерлингов и иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index стабилен.

Участники рынка оценивают геополитические новости и статданные США.

Напряжённость на Ближнем Востоке оказывала поддержку доллару США, который считается защитным активом, отметил аналитик «UBS Asset Management» Массимилиано Кастелли. Эксперт ожидает ослабления американской валюты после завершения ближневосточного кризиса.

Цены на нефть снижаются благодаря надеждам на деэскалацию конфликта, что способствует уменьшению опасений относительно ускорения инфляции и ужесточения политики центральными банками.

Как показали опубликованные накануне данные, индекс потребительских цен (индикатор PCE) в США в апреле увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,8% в годовом выражении. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», в среднем прогнозировали рост первого показателя на 0,5%, второго - на 3,8%. В марте повышение PCE составило соответственно 0,7% и 3,5%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце вырос на 0,2% за месяц и на 3,3% за год (0,3% и 3,2% в марте). Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

По состоянию на 9.19 мск за евро давали $1,1647 по сравнению с $1,1651 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта снизился на то же время до $1,3442 с $1,3445 накануне. Стоимость американской валюты в паре с иеной составила к 9.19 мск 159,32 иены против 159,24 иены по итогам предыдущих торгов. Против офшорного юаня доллар торгуется на уровне 6,7684 юаня по сравнению с 6,7735 юаня на закрытие рынка в четверг.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,52/77,46 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 133 копейки, средний курс продажи вырос на 11 копеек. Лучшие курсы покупки составили 75,5-75,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 75,95-76,05 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,4965 рубля (+3,65 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,78 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Новые правила распределения денег от продажи ипотечного жилья при банкротстве: что изменилось с апреля 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Братство четырех «Л». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались репчатый лук, картофель и морковь-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо повышается к евро, фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС вошла в тройку лучших атомных станций России по итогам 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Превентивный контроль в действии: по поручению губернатора первый замминистра энергетики и ЖКХ региона проверила «сталинку» на улице Полярные Зори в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Мурманской области многодетные семьи получат пособия, даже если доход превышает среднедушевую норму
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять