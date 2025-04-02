Курс доллара США слабо повышается к основным мировым валютам

Цены на нефть стабильны утром в среду и остаются вблизи уровня закрытия предыдущего дня, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения в ожидании объявления президентом США Дональдом Трампом новых пошлин.

Как сообщает finmarket.ru, позднее в среду, как ожидается, Трамп представит новый пакет импортных пошлин, направленных на сокращение внешнеторгового дефицита и оживление рынка труда в обрабатывающей промышленности страны. Однако трейдеры и эксперты опасаются, что ответные меры торговых партнеров США могут привести к ускорению инфляции и замедлению экономического роста, что негативно отразится также и на спросе на энергоносители.

Аналитик «Mizuho» Роберт Ягер отмечает некоторую нервозность на рынке в преддверии заявления о пошлинах. «Мы можем потерять некоторые поставки из Мексики, Венесуэлы и Канады», - сказал он. Однако, по мнению аналитика, есть вероятность того, «сокращение спроса будет более существенным», чем эти объёмы.

Цены на нефть продолжают получать поддержку от заявлений Трампа относительно возможного введения вторичных пошлин на российскую нефть, а также усиления санкционного давления на Иран, пишет «Trading Economics».

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 6 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит «Trading Economics», ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти на 400 тысяч баррелей.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо повышается к основным валютам.

Количество открытых вакансий в Штатах в феврале сократилось на 194 тысячи и составило 7,568 млн, говорится в отчёте министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). В январе, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,762 млн, а не 7,74 млн, как было объявлено ранее.

Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 7,63 млн с предварительно заявленного январского уровня.

В среду инвесторы ждут заявления президента США Дональда Трампа относительно нового раунда торговых пошлин. Эксперты и участники рынка опасаются, что эскалация войны тарифов приведёт к замедлению экономического роста и ускорению инфляции, что может повлиять на темпы смягчения денежно-кредитной политики ведущими центральными банками.

«Настроения рынка будут определяться любыми новостями о пошлинах, и это, в свою очередь, будет определять динамику валютных курсов перед официальным заявлением», - отмечает аналитик «Commonwealth Bank of Australia» Кэрол Конг.

Евро по данным на 9.24 мск торговался на уровне $1,0792 по сравнению с $1,0793 накануне. Курс фунта к 9.25 мск снизился до $1,2915 против $1,2923 на закрытие предыдущей сессии. В паре с иеной доллар к 9.24 мск поднялся до 149,93 иены с уровня 149,61 иены на закрытие рынка во вторник.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,36/91,22 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 26 копеек, средний курс продажи вырос на 184 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 87,3-87,4 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в среду, рубль дешевеет из-за опасений инвесторов о возможном затягивании урегулирования украинского кризиса и новых санкционных рисков. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,518 рубля (+4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,49 копейки ниже уровня действующего официального курса.