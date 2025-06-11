Курс доллара США слабо повышается к основным мировым валютам

Нефтяные цены слабо снижаются с утра, инвесторы оценивают результаты американо-китайских торговых переговоров, ожидая официальных заявлений сторон.

Как отмечает finmarket.ru, представители Китая и США согласовали рамки реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в ходе недавнего телефонного разговора и на первых переговорах в Женеве, заявил представитель КНР на международных переговорах по торговым вопросам Ли Чэнган.

Министр торговли США Говард Латник сообщил журналистам, что теперь команды переговорщиков сообщат руководству о результатах. Он отметил, что если лидеры одобрят договоренности, то будет формироваться рамочная программа развития отношений, основной частью которой должен стать вопрос об ограничениях Китая на экспорт в США редкоземельных металлов.

«Текущую коррекцию можно объяснить технической фиксацией прибыли и осторожностью перед официальными заявлениями США и Китая», - полагает аналитик брокерской компании «Phillip Nova» Приянка Сачдева.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 370 тысяч баррелей. Неделей ранее показатель упал на 3,3 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит «Trading Economics», ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти на 100 тысяч баррелей.

Курс доллара США слабо повышается в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной утром в среду.

Трейдеры оценивают заявления по итогам торговых переговоров США и Китая, прошедших накануне в Лондоне.

Несмотря на оптимизм, связанный с американо-китайскими переговорами, доллар остаётся вблизи минимумов с начала 2022 года, испытывая давление со стороны растущей обеспокоенности более широкими экономическими последствиями торговой и бюджетной политики президента США Дональда Трампа, отмечает «Trading Economics».

Участники рынка ждут данных об американской инфляции, которые будут опубликованы в 15.30 мск. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в США в мае ускорились до 2,5% с апрельских 2,3%.

Цены производителей в Японии (индекс PPI) в мае увеличились на 3,2% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, показав самый слабый рост за восемь месяцев. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит «Trading Economics», ожидали повышения на 3,5%.

Евро по данным на 9.11 мск снизился к доллару на 0,04% и торгуется на уровне $1,1420 по сравнению с $1,1425 на закрытие торгов во вторник. Фунт стерлингов уменьшился на 0,09% - до $1,3488 против $1,3500 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены повысился на 0,10% - до 145,02 иены против 144,87 иены в конце предыдущих торгов. Против офшорного юаня доллар снижается на 0,04%, торгуясь по 7,1862 юаня против 7,1891 по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,23/84,63 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 25 копеек, средний курс продажи вырос на 44 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,6-81,7 рубля за доллар.

Китайский юань растёт в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается в рамках коррекции после заметного укрепления по итогам предыдущих торгов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,864 рубля (+5,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,17 копейки ниже уровня действующего официального курса.