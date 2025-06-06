Курс доллара США слабо растёт к основным мировым валютам

Цены на нефть умеренно снижаются сегодня утром после роста накануне на новостях о разговоре лидеров США и Китая.

Как сообщает finmarket.ru, вчера состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Последний заявил, что разговор касался главным образом торговых вопросов и привёл к положительному результату. «Разговор (...) завершился положительным итогом для обеих стран», - написал Трамп в соцсети «Truth Social». Он добавил, что ожидает нормализации в том, что касается торговли редкоземельными металлами. По его словам, делегации США и Китая вскоре проведут встречу по этим вопросам.

«Мы находимся грани масштабной торговой войны, и, если мы сделаем шаг назад, это повысит прогнозы спроса на нефть как в США, так и в Китае», - отметил старший аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн.

Поддержку рынку нефти также оказывает сокращение добычи в Канаде из-за лесных пожаров в провинции Альберта, тогда как рост котировок ограничивают ожидания наращивания поставок со стороны ОПЕК+.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США слабо поднимается в парах с евро и фунтом стерлингом, а также умеренно растёт к иене в ожидании публикации данных по американскому рынку труда.

Главным событием для мировых рынков в пятницу станет публикация официального отчёта министерства труда США о состоянии рынка за май. Эксперты, опрошенные «Trading Economics», в среднем ожидают, что количество рабочих мест в американской экономике выросло в прошлом месяце на 130 тысяч, а безработица осталась на отметке 4,2%. Данные по рынку труда внимательно отслеживаются Федеральной резервной системой и учитываются при принятии решений по ключевой ставке.

Тем временем Европейский центральный банк накануне ожидаемо понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. В результате теперь ставка по депозитам составляет 2%, что в целом соответствует нейтральному курсу денежно-кредитной политики.

В ходе пресс-конференции по итогам июньского заседания глава регулятора Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ приблизился к завершению цикла смягчения денежно-кредитной политики. «Мы приближаемся к концу цикла денежно-кредитной политики, в ходе которого мы отвечали на целый ряд шоков, включая коронавирус и энергетический кризис, - заявила Лагард. - При текущем уровне ставок мы находимся в хорошем положении для того, чтобы справиться с неопределенностью, которая нас ждёт».

Экономисты в целом прогнозируют, что после снижения ставок в июне ЕЦБ возьмёт паузу в следующем месяце, а затем уменьшит стоимость заимствований в последний раз в сентябре.

Евро по данным на 9.28 мск стоил $1,1434 по сравнению с $1,1445 на закрытие торгов в четверг, евро теряет 0,1%. Фунт стерлингов снизился на 0,2% - до $1,3549 по сравнению с $1,3570 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены поднялся на 0,32% и составил 144 иен против 143,53 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1824 юаня против 7,1756 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,63/85,45 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 35 копеек, средний курс продажи вырос на 110 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,45-82,55 рубля за доллар.

Китайский юань дорожает в начале торгов на Мосбирже, рубль дешевеет. Участники рынка находятся в ожидании заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке. Время публикации пресс-релиза – 13.30 мск. По итогам в 15.00 мск пройдёт пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и зампреда Банка России Алексея Заботкина. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0235 рубля (+5,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,27 копейки ниже уровня действующего официального курса.