Курс доллара США слабо снижается к евро и японской иене

Цены на нефть активно поднимаются утром в пятницу, пытаясь отыграть потери, понесенные ранее на этой неделе.

«Недавняя слабость на рынке нефти, скорее всего, вызвана пересмотром прогноза ОПЕК на 2026 год, который подтвердил, что группа теперь осознает риски излишка предложения», - отметил Сувро Саркар из «DBS Bank».

Как отмечает finmarket.ru, в пятницу поддержку ценам на нефть оказала новость возгорании на нефтебазе в Новороссийске, возникшем из-за падения фрагментов БПЛА. В результате атаки беспилотников также повреждено гражданское судно в порту Новороссийска, пострадали три члена экипажа. «Атака украинских дронов на порт Новороссийска спровоцировала новые опасения перебоев с поставками нефти из этого порта, являющегося вторым по величине нефтеэкспортным хабом в России, - написала старший аналитик «Sparta Commodities» Джун Гох. - Размер ущерба пока неизвестен, но, если эскалация продолжится, можно ожидать снижения экспорта как нефти, так и нефтепродуктов из России».

Кроме того, накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 ноября, выросли на 6,413 млн баррелей, максимальными темпами с июля. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2 млн баррелей, по данным «Trading Economics». Тем временем товарные запасы бензина понизились на 945 тысяч баррелей, дистиллятов - на 637 тысяч баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, сократились на 346 тысяч баррелей. Неделей ранее показатель повысился на 300 тысяч баррелей.

Цены на нефть резко упали в среду. В тот день ОПЕК пересмотрела свой прогноз - теперь организация ожидает, что предложение нефти немного превысит спрос в 2026 году. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

Курс доллара США укрепляется к фунту стерлингов, слабо снижается к евро и японской иене. Валютный рынок отреагировал на недавние заявления представителей руководства Федеральной резервной системы пересмотром прогнозов относительно изменения ключевой ставки на декабрьском заседании.

Рынок теперь считает примерно равновероятными событиями как снижение ставки в декабре на 25 базисных пунктов, так и её сохранение на прежнем уровне, по данным «CME FedWatch». При этом месяц назад вероятность снижения ставки превышала 95%.

Особое внимание рынка привлек тот факт, что два главных «голубя» в Федрезерве - глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и его коллега из ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли - теперь склоняются в сторону сохранения ставки на прежнем уровне из-за всё ещё повышенной инфляции и устойчивой экономики.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Бет Хаммак накануне отметила, что денежно-кредитная политика «должна оставаться несколько ограничительной, чтобы продолжать оказывать давление на инфляцию и замедлить ее до целевого уровня».

Давление на фунт оказывает сообщение «Financial Times» о том, что власти Великобритании отказались от планов повысить подоходный налог в преддверии публикации бюджета на следующий год, намеченной на 26 ноября.

Как стало известно в пятницу, промышленное производство в Китае в октябре увеличилось на 4,9% в годовом выражении. Таким образом, рост замедлился по сравнению с 6,5% в сентябре. При этом аналитики ожидали более умеренного замедления, до 5,5%, сообщает «Trading Economics». Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 2,9% (в сентябре - на 3%). Эксперты прогнозировали увеличение на 2,7%. Инвестиции в основные активы в январе-октябре уменьшились на 1,7% относительно аналогичного периода 2024 года. Предполагалось сокращение на 0,8%.

Евро по данным на 9.22 мск вырос на 0,06% - до $1,1640 по сравнению с $1,1633 на закрытие торгов в четверг, евро прибавляет около 0,1%. Фунт стерлингов подешевел на 0,29% и торгуется на уровне $1,3154 по сравнению с $1,3192 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены снизился на 0,03% и составляет 154,52 иены против 154,56 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 7,0965 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,04%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,72/86,1 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 113 копеек, средний курс продажи вырос на 177 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,2-82,3 рубля за доллар.

Китайский юань умеренно подрос в начале торгов на Московской бирже; рубль дешевеет на биржевых торгах 14 ноября на фоне нестабильной ситуации на мировом нефтяном рынке, а также в преддверии выходных дней. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,42 рубля (+7 копеек к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,86 копейки выше уровня действующего официального курса.