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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.25 10:30

Курс доллара США слабо снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть повышаются во вторник на фоне введения Вашингтоном новых санкций против нефтяного сектора Ирана.

Как отмечает finmarket.ru, Госдепартамент США сообщил, что под санкции подпадают физические, юридические лица и суда, связанные с нефтехимической промышленностью и транспортировкой иранской нефти.

Ранее стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тысяч баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции. Заместитель премьер-министра Ирака по вопросам энергетики Хайян Абдул Гани сообщил в понедельник, что экспорт нефти будет возобновлен, как только будет получено согласие турецкой стороны, с которой обсуждаются технические аспекты восстановления поставок. Он выразил надежду на то, что это произойдёт в ближайшие пару дней.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо дешевеет к евро, фунту и иене.

Трейдеры оценивают новые заявления президента США Дональда Трампа, касающиеся торговых пошлин. Накануне он подтвердил, что пошлины в отношении канадских и мексиканских товаров, введение которых ранее было отложено на месяц, вступят в силу, как и планировалось.

Эксперты опасаются, что разрастание торговой войны приведёт к усилению инфляционного давления в США.

Внимание рынка на этой неделе направлено на данные о доходах и расходах американцев за январь, которые включают ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Среди других важных отчётов, которые выйдут в ближайшие дни, - пересмотренные данные о динамике ВВП США за IV квартал. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит «Trading Economics», предполагает сохранение оценки роста ВВП на уровне 2,3% в годовом выражении.

По состоянию на 9.05 мск за евро давали $1,0476 по сравнению с $1,0468 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта поднялся на то же врем до $1,2637 против $1,2625 накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,67/93,78 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 60 копеек, средний курс продажи упал на 3 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 90,3-90,4 рубля за доллар.

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже, рубль умеренно дорожает на биржевых торгах, отыгрывая как ожидания возможного скорого снижения геополитических рисков на фоне начавшегося диалога между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины, так и приближающийся пик налоговых платежей, приходящийся на конец этой недели. Некоторую поддержку нацвалюте оказывают и растущие цены на нефть. По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже на 10 копеек - до 11,875 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 18,84 копейки ниже уровня действующего официального курса.

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