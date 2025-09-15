Цены на нефть умеренно поднимаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели. Как пишет finmarket.ru, участники рынка следят за новостями об ударах украинских дронов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, в том числе по крупным НПЗ и экспортным терминалам.

«Атаки на российскую энергетическую инфраструктуру могут сократить экспорт российской нефти и продуктов нефтепереработки», - отметил аналитик «UBS» Джованни Стауново.

Аналитик компании «IG» Тони Сикамор указал, что, если Украина продолжит атаковать российскую экспортную инфраструктуру, прогнозы мировых цен на нефть будут повышены.

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 417 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.

Обе марки нефти за минувшую неделю подорожали более чем на 1%.

Курс доллара США слабо укрепляется к евро, стабилен к фунту стерлингов, незначительно снижается к иене. Трейдеры ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Двухдневное заседание Федрезерва завершится вечером в среду. Рынок уверен в том, что ключевая процентная ставка будет понижена, при этом допускает небольшую вероятность, что снижение составит сразу 50 базисных пунктов.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла в надежде понять, как будет меняться ставка в будущем. Так, аналитики «Morgan Stanley» полагают, что ставка будет снижена на 100 б.п. до конца января следующего года.

Банк Англии также проведёт заседание на этой неделе. В отличие от ситуации с ФРС, рынок уверен в том, что британский ЦБ сохранит размер ключевой ставки на уровне 4%.

Как стало известно в понедельник, промышленное производство в Китае в августе увеличилось на 5,2% в годовом выражении после подъёма на 5,7% в июле. Это минимальные темпы роста за последний год. Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,4% в годовом выражении (в июле - на 3,7%). Это самый медленный рост показателя с ноября 2024 года. Эксперты прогнозировали увеличение на 3,8%.

Евро по данным на 9.33 мск снизился к доллару на 0,14% - до $1,1717 по сравнению с $1,1734 на закрытие торгов в прошлую пятницу, евро теряет 0,1%. Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3555 по сравнению с $1,3556 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены снизился на 0,06% и составляет 147,59 иены против 147,68 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 7,1244 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,09%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,02%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 84,23/89,64 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 56 копеек, средний курс продажи вырос на 151 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 86,2-86,3 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет в навале торгов на Московской бирже. Рубль растёт на решении Банка России по ключевой ставке и корректируется вверх после падения значительную часть прошлой недели. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,692 рубля (-5,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 13,43 копейки ниже уровня действующего официального курса.