Грузооборот морских портов Арктического бассейна в январе-октябре 2025 года сократился на 5,3%АВТОПРОЛОНГАЦИЯ ВКЛАДА: КОГДА ВЫГОДНО ОСТАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ НА НОВЫЙ СРОК, А КОГДА ПЕРЕВОДИТЬ ПОД ПРОМОСТАВКУ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.11.25 10:30

Курс доллара США слабо укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть стабилизировались в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Некоторую поддержку рынку оказало завершение шатдауна в США, который стал рекордным по продолжительности.

Как сообщает finmarket.ru, внимание трейдеров направлено на еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали увеличение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей.

Падению рынка в среду способствовала публикация новых прогнозов ОПЕК, в соответствии с которыми глобальное предложение нефти в 2026 году будет соответствовать спросу в связи с увеличением добычи ОПЕК+. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,06%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,03%.

Президент США Дональд Трамп в среду вечером подписал законопроект, положивший конец рекордному по длительности шатдауну в США. Ранее законопроект, продлевающий финансирование федеральных ведомств, был одобрен обеими палатами Конгресса.

С возобновлением работы правительства должна начаться публикация ранее отложенной экономической статистики, в том числе сентябрьских данных по американскому рынку труда.

Возобновление выхода статистики даст новые ориентиры финансовым рынкам и внесёт «некоторую ясность» для Федеральной резервной системы (ФРС), отметил аналитик «StoneX» Фавад Разакзада, слова которого приводит «Market Watch».

Между тем Белый дом предупредил, что некоторая статистика, например, отчёты по инфляции и рынку труда за октябрь, возможно, вообще никогда не будут обнародованы. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила о «непоправимом ущербе» для статистической системы, нанесённом шатдауном, в котором она обвиняет демократов.

По состоянию на 9.16 мск за евро давали $1,1583 по сравнению с $1,1593 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару опустилась на то же время до $1,3119 с $1,3133 накануне. Курс американской валюты к иене к 9.16 мск времени составил154,93 иены против 154,79 иены по итогам торгов в среду. Ранее в ходе сессии стоимость доллара поднималась выше 155 иен, до максимума за 9 месяцев, в связи с ослаблением надежд на скорое повышение ключевой ставки Банком Японии.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1045 юаня по сравнению с 7,1127 юаня на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,7/86,2 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 164 копейки, средний курс продажи вырос на 128 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,2-82,3 рубля за доллар.

Китайский юань слегка снизился в начале торгов на Московской бирже; рубль подорожал на биржевых торгах 13 ноября вслед за наметившейся стабилизацией мировых цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3425 рубля (-2,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,06 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:10«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В ходе осенней Монетной недели жители Мурманской области вернули в обращение 1,2 тонны мелочи-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо укрепляется к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Игорь Руденя потребовал от руководителей регионов обратить особое внимание на решение вопросов, которые особенно чувствительны для населения-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»