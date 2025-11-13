Курс доллара США слабо укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть стабилизировались в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии. Некоторую поддержку рынку оказало завершение шатдауна в США, который стал рекордным по продолжительности.

Как сообщает finmarket.ru, внимание трейдеров направлено на еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь на четверг, показали увеличение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей.

Падению рынка в среду способствовала публикация новых прогнозов ОПЕК, в соответствии с которыми глобальное предложение нефти в 2026 году будет соответствовать спросу в связи с увеличением добычи ОПЕК+. Предыдущие прогнозы группы предусматривали дефицит предложения на нефтяном рынке.

В ходе сегодняшних торгов доллар США слабо укрепляется к евро, фунту стерлингов и иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,06%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,03%.

Президент США Дональд Трамп в среду вечером подписал законопроект, положивший конец рекордному по длительности шатдауну в США. Ранее законопроект, продлевающий финансирование федеральных ведомств, был одобрен обеими палатами Конгресса.

С возобновлением работы правительства должна начаться публикация ранее отложенной экономической статистики, в том числе сентябрьских данных по американскому рынку труда.

Возобновление выхода статистики даст новые ориентиры финансовым рынкам и внесёт «некоторую ясность» для Федеральной резервной системы (ФРС), отметил аналитик «StoneX» Фавад Разакзада, слова которого приводит «Market Watch».

Между тем Белый дом предупредил, что некоторая статистика, например, отчёты по инфляции и рынку труда за октябрь, возможно, вообще никогда не будут обнародованы. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила о «непоправимом ущербе» для статистической системы, нанесённом шатдауном, в котором она обвиняет демократов.

По состоянию на 9.16 мск за евро давали $1,1583 по сравнению с $1,1593 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару опустилась на то же время до $1,3119 с $1,3133 накануне. Курс американской валюты к иене к 9.16 мск времени составил154,93 иены против 154,79 иены по итогам торгов в среду. Ранее в ходе сессии стоимость доллара поднималась выше 155 иен, до максимума за 9 месяцев, в связи с ослаблением надежд на скорое повышение ключевой ставки Банком Японии.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1045 юаня по сравнению с 7,1127 юаня на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,7/86,2 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 164 копейки, средний курс продажи вырос на 128 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,2-82,3 рубля за доллар.

Китайский юань слегка снизился в начале торгов на Московской бирже; рубль подорожал на биржевых торгах 13 ноября вслед за наметившейся стабилизацией мировых цен на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,3425 рубля (-2,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,06 копейки ниже уровня действующего официального курса.