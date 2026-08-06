Курс доллара США слабо укрепляется к основным мировым валютам

Цены на нефть опускаются в четверг на информации о прогрессе в переговорах между Ираном и Оманом.

Как отмечает finmarket.ru, переговорщики двух стран пришли к соглашению по поводу маршрута движения судов через Ормузский пролив, сообщил накануне телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на представителя иранского МИД Исмаила Багаи.

Багаи отметил, что стороны согласовали «географические параметры» такого маршрута. Однако, по его словам, потенциальное соглашение не сможет гарантировать безопасность в Ормузском проливе из-за риска дестабилизирующих действий США.

Цены на нефть вернулись к уровням, отмечавшимся после подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании в середине июня, и трейдеры продолжают ждать сигналов относительно хода нынешних переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе положительно оценил ход этих переговоров, но вновь заявил, что Штаты нанесут по Ирану «очень сильный удар», если соглашение не будет достигнуто. Иран между тем отрицает факт переговоров с США.

«Мы по-прежнему наблюдаем скептицизм относительно того, кто именно и с кем ведёт переговоры, и что потенциальное соглашение будет означать для судоходства», - отмечает президент «Lipow Oil Associates» Эндрю Липоу.

По данным «Reuters», проект соглашения Ирана с Оманом даёт Тегерану контроль над судами, входящими в Персидский залив через Ормузский пролив. Американские власти неоднократно подчеркивали, что никогда не согласятся, чтобы Иран контролировал этот маршрут поставок энергоносителей.

Доллар США незначительно растёт к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в четверг. Трейдеры оценивают новости о ситуации на Ближнем Востоке и ждут данных по американскому рынку труда за июль, которые будут опубликованы в пятницу.

Консенсус-прогноз опрошенных «Trading Economics» аналитиков предполагает рост числа рабочих мест в США в прошлом месяце на 80 тысяч и сохранение безработицы на уровне 4,2%.

Данные по рынку труда внимательно отслеживаются Федеральной резервной системой (ФРС) и учитываются при принятии решений по базовой процентной ставке. Следующее заседание Федрезерва пройдёт 15-16 сентября. Участники рынка оценивают вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов на этом заседании примерно в 55%, по данным «FedWatch».

Цены на нефть вернулись к уровням, отмечавшимся после подписания США и Ираном меморандума о взаимопонимании в середине июня, и рынок продолжает ждать сигналов относительно хода нынешних переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Снижение стоимости нефти способствует ослаблению инфляционных ожиданий, в связи с чем трейдеры пересматривают прогнозы в отношении темпов ужесточения политики ФРС, пишет «Trading Economics». На данный момент рынок уверен лишь в одном подъёме ставки американским регулятором до конца текущего года, тогда как ещё неделю назад ждал двух повышений.

Между тем, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил накануне, что Федрезерву, по его мнению, следует начать постепенное повышение ставки, чтобы сдержать инфляцию в США и избежать необходимости резкого ужесточения денежно-кредитной политики в будущем.

Член совета управляющих ФРС Лиза Кук в среду также дала понять, что готова к повышению ставки. «Если инфляция не начнёт замедляться, я готова при необходимости поддержать подъём ставки», - заявила она на мероприятии в Анкоридже.

По состоянию на 9.16 мск евро снизился к доллару на 0,06% и торгуется на уровне $1,1546 по сравнению с $1,1553 на закрытие предыдущей сессии.

Курс фунта стерлингов также снизился на 0,06% - до $1,3460 по сравнению с $1,3468 накануне.

Стоимость американской валюты подросла к иене на 0,03% и торгуется на уровне 157,80 иены по сравнению с 157,75 иены по итогам предыдущих торгов.

Доллар в паре с офшорным юанем составляет 6,7489 юаня против 6,7482 юаня на закрытие рынка в среду.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,01%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,35/83,17 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 239 копеек, средний курс продажи упал на 137 копеек. Лучшие курсы покупки составили 89,5-89,4 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81-81,1 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль дешевеет на фоне относительно стабильной ситуации на рынке нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,058 рубля (+6,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,96 копейки выше уровня действующего официального курса.