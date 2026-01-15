Курс доллара США слабо укрепляется в парах с евро и фунтом стерлингов

Цены на нефть резко снижаются утром в четверг после того, как президент США Дональд Трамп своими заявлениями несколько ослабил опасения по поводу скорого американского удара по Ирану. Трамп заявил, что Вашингтон располагает информацией о том, что у иранских властей больше нет «планов осуществлять казни» участников многодневных протестов. Ранее американский лидер пригрозил принять жёсткие меры против Ирана в ответ на подавление иранскими властями масштабных протестов в стране.

Как сообщает finmarket.ru, глава МИД Ирана Аббас Аракчи тем временем призвал США к переговорам, заявив, что «Иран доказал, что готов к переговорам, готов к дипломатии», сообщает «Fox News». Говоря о беспорядках, он отметил, что правительство проявило «максимальную сдержанность» и не планирует «вешать людей в связи с протестами».

«Рынок теперь полагает, что атаки на Иран может не случиться, поэтому рынок акций подскочил, а цены на нефть стремительно упали», - отметил старший аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн.

Тем временем «NBC News» со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что президент США хочет, чтобы американские военные нанесли «решительный удар» по иранскому режиму, не втягиваясь в затяжную войну, но пока не получил таких гарантий от своих советников.

Дополнительное давление на котировки оказал отчёт Минэнерго США, указавший на рост запасов нефти и бензина в стране по итогам прошлой недели.

Как стало известно накануне, резервы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,39 млн баррелей, хотя опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,2 млн баррелей. Запасы бензина на неделе, завершившейся 9 января, подскочили на 8,98 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 29 тысяч баррелей. Эксперты ожидали увеличения объёмов бензина на 4 млн баррелей и сокращения - дистиллятов, на 200 тыс. баррелей.

Курс доллара США стабилен к японской иене, слабо укрепляется в парах с евро и фунтом стерлингов утром в четверг. Участники рынка продолжают оценивать статданные из США.

Как стало известно накануне, розничные продажи в Штатах в ноябре выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,4%, по данным «Trading Economics».

Отчёт Национальной ассоциации риелторов (NAR) США, также обнародованный в среду, показал скачок продаж на вторичном рынке жилья в декабре. Продажи увеличились на 5,1% относительно предыдущего месяца - до 4,35 млн домов в пересчёте на годовые темпы, что является максимумом почти за три года (с марта 2023 года).

Тем временем региональный обзор «Beige Book», опубликованный Федеральной резервной системой в среду, показал, что экономическая активность в США в период с середины ноября по начало января в основном повышалась, а занятость оставалась стабильной. Восемь из двенадцати Федеральных резервных банков сообщили о слабом или сдержанном росте активности в их округах. В трёх округах активность не изменилась, в одном было отмечено её сдержанное ослабление.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда вновь заявил, что регулятор планирует дальнейшие повышения процентных ставок, если ситуация в экономике и с инфляцией будет меняться в соответствии с его ожиданиями. При этом ЦБ планирует постепенную нормализацию денежно-кредитной политики, а не резкое ужесточение. Аналитики ожидают как минимум одного повышения ключевой ставки в Японии в 2026 году.

По состоянию на 8.55 мск евро снизился к доллару на 0,06% и торгуется на уровне $1,1637 по сравнению с $1,1644 на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта теряет около 0,1%. Стоимость фунта к доллару уменьшилась на 0,10% - до $1,3430 против $1,3443 по итогам торгов в среду. Курс американской валюты в паре с иеной находится на уровне 158,44 иены по сравнению с 158,46 иены на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/офшорный юань опускается менее чем на 0,1% и торгуется на уровне 6,9680 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,02%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,06%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,42/85,63 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 230 копеек, средний курс продажи вырос на 179 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,97-81,07 руля. за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль дешевеет на фоне резкого снижения котировок нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2315 рубля (+4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта оказалась на 1,04 копейки ниже уровня действующего официального курса.