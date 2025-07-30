Курс доллара США снижается

Цены на нефть слабо поднимаются утром в среду после существенного роста по итогам предыдущей сессии, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа относительно российско-украинского конфликта.

Как сообщает finmarket.ru, также Трамп заявил, что не получал от России реакции на назначенный им новый срок для урегулирования конфликта. «Я не получил никакого ответа. Это досадно», - сказал Трамп журналистам во вторник перед вылетом из Шотландии в США.

В свою очередь, глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что на переговорах с делегацией КНР в Стокгольме предупредил Пекин о последствиях, которые могут ждать его за покупку российской нефти.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,54 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду, и опрошенные «Trading Economics» аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

Обе марки нефти завершили предыдущие торги на максимумах с 20 июня после того, как Трамп заявил, что у России есть 10 дней для урегулирования украинского конфликта. Президент отметил, что после истечения дедлайна США введут обещанные пошлины «и другие меры» в отношении РФ.

Курс доллара США слабо дешевеет к евро и фунту стерлингов, заметно снижается к японской иене в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС).

Ключевым событием для мировых финансовых рынков в среду станет июльское заседания Федрезерва, итоги которого станут известны в 21.00 мск. Большинство аналитиков и участников рынка полагает, что Федрезерв сохранит ключевую ставку в диапазоне 4,25-4,5%.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла в ходе традиционной пресс-конференции после заседания на предмет сигналов о готовности снизить ставку в ближайшее время. Рынок рассчитывает на два снижения ставки до конца года, по 25 базисных пунктов каждое.

Тем временем министр финансов США Скотт Бессент заявил, что окончательное решение о продлении паузы в введении пошлин против Китая остаётся за президентом Дональдом Трампом. Он добавил, что продление отсрочки на 90 дней входит в число рассматриваемых вариантов.

Евро по данным на 9.33 мск подорожал к доллару на 0,06% - до $1,1554 по сравнению с $1,1547 на закрытие торгов во вторник. Фунт стерлингов подрос на 0,05% и торгуется на уровне $1,3358 по сравнению с $1,3351 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены снизился на 0,33% - до 147,97 иены против 148,46 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань в целом стабильна и торгуется на уровне 7,1804 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,24/86,9 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 124 копейки, средний курс продажи вырос на 57 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,99-84,09 рубля за доллар.

Китайский юань слегка снижается в начале торгов на Московской бирже; рубль подрастает на внутреннем валютном рынке в рамках коррекции после заметного падения в предыдущие несколько дней, происходившего под давлением как существующих геополитических и санкционных рисков, так и вследствие снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 25 июля. По итогам первой минуты торгов китайский юань снизился на Московской бирже на 3,25 копейки - до 11,387 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 4 копейки ниже уровня действующего официального курса.