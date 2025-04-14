Нефтяные цены слабо снижаются с утра, участники рынка следят за новостями о пошлинах и переговорах между США и Ираном.

Обе марки нефти умеренно подешевели по итогам прошлой недели, несмотря на новость о том, что президент США Дональд Трамп принял решение приостановить введение пошлин в отношении большинства торговых партнеров страны на 90 дней.

Как пишет finmarket.ru, эта пауза не касается Китая, в отношении которого действует беспрецедентная пошлина в 145%, и торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может негативно сказаться на темпах роста глобального ВВП и отразиться на спросе на топливо.

«Несмотря на то, что вступление в силу некоторых тарифов, за исключением Китая, было отложено на 90 дней, ущерб рынку уже был нанесён, и стабилизация котировок проходит с трудом», - отметил Оле Хансен из «Saxo Bank».

Тем временем делегации Ирана и США в субботу завершили раунд консультаций в Омане по ядерной проблеме и договорились провести новую встречу на следующей неделе. Второй раунд переговоров состоится в субботу в Риме. Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо, а Белый дом сообщил, что встреча прошла в конструктивном ключе.

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США упало на девять, рекордными темпами с июня 2023 года, и составило 480 единиц. Тем временем число газовых установок увеличилось на одну, до 97 единиц.

«Мне кажется, потенциал для роста котировок ограничен, - написала основательница «Vanda Insights» Вандана Хари. - Сможет ли нефть продолжить пятничное ралли или снова застынет на месте, вот в чём вопрос. Всё целиком зависит от риторики Трампа по вопросу пошлин».

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается к большинству основных мировых валют, включая евро, фунт стерлингов и иену, на новостях о внешнеторговых пошлинах.

На выходных в американской прессе появились сообщения о том, что власти США отменили действие недавно введенных ответных импортных пошлин на десятки видов электроники, в том числе компьютеры, мобильные телефоны, роутеры и некоторые микрочипы.

Позднее Трамп заявил, что объявит о введении пошлин на импорт электроники в ближайшем будущем. Он также пообещал вскоре объявить о пошлинах на фармацевтические препараты.

Евро по данным на 9.40 мск стоил $1,1416 по сравнению с $1,355 на закрытие торгов в пятницу, евро укрепляется на 0,54%. Фунт стерлингов на то же время подорожал на 0,61% - до $1,3167 по сравнению с $1,3087 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены к 9.40 мск упал на 0,82% и составил 142,37 иены против 143,54 иены в конце предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,51/89,65 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки упал на 39 копеек, средний курс продажи вырос на 6 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 86,69-86,79 рубля за доллар.

Китайский юань повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,272 рубля (+2,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,51 копейки ниже уровня действующего официального курса.