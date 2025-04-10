Курс доллара США снижается к большинству основных мировых валютКурс доллара США снижается к большинству основных мировых валют

Нефтяные цены снижаются сегодня после лучшего в этом году роста накануне на новости о приостановке введения пошлин на импорт в США из ряда стран.

Как сообщает finmarket.ru, вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В то же время тарифы в отношении китайского импорта повышаются до 125%.

«С учётом того, что деэскалация торговой войны между США и Китаем маловероятна в ближайшее время, отскок котировок едва ли перерастёт в разворот тренда», - отметил аналитик «Chaos Research Institute» Чжоу Ми.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, и рост американских пошлин может негативно сказаться на спросе на топливо и продукты нефтепереработки в стране.

Давление на котировки также оказывают данные о том, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,553 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,2 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 4 апреля, уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 3,544 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 681 тысячу баррелей.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается к большинству основных мировых валют утром после роста накануне, вызванного новостями о приостановке вступления в силу импортных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов.

США смягчили позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент. Он подтвердил, что «пауза» касается только ответных пошлин, и на время приостановки в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.

Также трейдеры ждут данных о мартовской инфляции в Штатах, которые будут обнародованы сегодня в 15.30 мск. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в марте замедлились до 2,6% с 2,8% месяцем ранее.

Евро по данным на 9.24 мск стоил $1,0976 по сравнению с $1,0949 на закрытие торгов в среду, евро укрепляется примерно на 0,3%. Фунт стерлингов вырос на то же время на 0,3% - до $1,2859 по сравнению с $1,2820 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены к 9.24 мск просел на 0,6% и составил 146,89 иены против 147,76 иены в конце предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 85,23/91,35 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 19 копеек, средний курс продажи вырос на 7 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 88,9-89 рубля за доллар.

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже, рубль растёт на фоне общемирового улучшения отношения инвесторов к рисковым активам на новости о приостановке введения пошлин на импорт в США из ряда стран. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,464 рубля (-8,2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,2 копейки ниже уровня действующего официального курса.