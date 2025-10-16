Курс доллара США снижается к евро и фунту

Нефть дорожает утром в четверг на заявлениях президента США Дональда Трампа о готовности Индии отказаться от российских поставок.

Как сообщает finmarket.ru, оба контракта накануне закрылись на минимумах с начала мая на фоне опасений относительно избытка предложения на рынке и последствий эскалации напряжённости в отношениях между США и Китаем. Аналитики «Bank of America» полагают, что цена на Brent может опуститься ниже $50 за баррель в случае продолжения американо-китайской торговой войны при одновременном наращивании добычи странами-участницами ОПЕК+.

Между тем президент США заявил в среду, что премьер Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить покупку российской нефти. «Он заверил меня, что не будет покупать нефть из России» - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме, добавив, что теперь необходимо, чтобы от российских поставок отказался также и Китай.

Инвесторы ждут официальных данных по запасам нефти в США, которые будут опубликованы в 19.00 мск. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 7,36 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 2,99 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,79 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Курс доллара США умеренно снижается в парах с евро и фунтом стерлингов, сохраняет стабильность в паре с японской иеной.

Давление на американскую валюту последние дни оказывают продолжающийся в США шатдаун, эскалация в американо-китайских торговых отношениях, а также ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Член совета управляющих ФРС Стивен Миран заявил в среду, что растущая напряженность в торговой сфере повышает неопределенность в отношении перспектив экономики США. Это делает ещё более важным быстрое снижение базовой процентной ставки, отметил он. «На данный момент понижательных рисков для экономики больше, чем их было неделю назад, и нам следует признать, что это должно быть отражено в нашей политике», - сказал Миран на мероприятии, организованном «CNBC».

Обнародованный Федрезервом в среду региональный обзор «Beige Book» показал, что экономическая активность в США в период с конца августа по начало октября была стабильной. При этом в обзоре отмечается усиление инфляции в Штатах и признаки ослабления рынка труда.

Вероятность снижения базовой ставки ФРС на заседании в октябре оценивается рынком в 95,7% против 94,1% неделей ранее и 78,1% месяц назад, по данным «CME FedWatch».

Банку Японии следует повысить процентные ставки, чтобы приблизить их к уровню, который считается нейтральным, заявил в четверг член совета управляющих японского ЦБ Наоки Тамура.

Несмотря на сохраняющуюся неопределенность относительно перспектив мировой экономики, существует высокая вероятность того, что замедление роста окажется не столь значительным, как предполагалось, отметил он.

С другой стороны, инфляционное давление возросло, и это повышает вероятность того, что инфляция стабилизируется на определенном Банком Японии целевом уровне 2% раньше, чем ожидалось, сказал Тамура в ходе выступления в Осаке.

Евро по данным на 9.22 мск вырос к доллару на 0,15% и торгуется на уровне $1,1664 по сравнению с $1,1647 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару вырос на 0,13% - до $1,3420 с $1,3403 накануне. Стоимость доллара в паре с иеной снизилась всего на 0,03% и составляет 151,01 иены по сравнению со 151,05 иены по итогам торгов в среду. В паре с офшорным юанем доллар торгуется на уровне закрытия предыдущей сессии, по 7,1300 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,22%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,03%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,78/86,12 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 235 копеек, средний курс продажи вырос на 251 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,28-81,38 рубля за доллар.

Китайский юань снижается в начале торгов на Московской бирже, рубль растёт на фоне уверенно дорожающей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,956 рубля (-3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,56 копейки ниже уровня действующего официального курса.