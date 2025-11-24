РЖД запустят на новогодние праздники более 700 дополнительных рейсовЮбилейная «Хибинская гонка» установила рекорд по массовости
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.11.25 10:30

Курс доллара США снижается к евро и фунту

Цены на нефть слабо меняются утром в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Как отмечает finmarket.ru, рынок следит за обсуждениями различных планов по урегулированию российско-украинского конфликта. Прекращение конфликта может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок.

Как сообщалось, администрация США представила план из 28 пунктов по урегулированию на Украине. По данным СМИ, план включает, в частности, гарантии безопасности, основанные на статье 5 устава НАТО, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, отказ Киева от вступления в НАТО, сокращение численности украинских вооруженных сил.

Европейский союз предложил собственный план, насчитывающий 24 пункта. Он не содержит запрета на вступление Украины в НАТО, подразумевает её вступление в ЕС и немедленное прекращение огня, сообщает «The Telegraph».

«Падение цен на нефть было вызвано главным образом тем, что президент США Дональд Трамп начал решительно продвигать мирное соглашение между Россией и Украиной, - отметил аналитик «IG» Тони Сикамор. - Инвесторы видят в нем потенциал к быстрому возврату на рынок существенных поставок российской нефти».

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 419 единиц. Число газовых буровых также повысилось на две и составило 127 единиц.

За прошлую неделю обе марки подешевели примерно на 3% и опустились в цене до минимума с 21 октября.

Курс доллара США снижается к евро и фунту, повышается к иене. Внимание трейдеров обращено на заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

В пятницу глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что у Федеральной резервной системы есть возможность продолжить смягчение денежно-кредитной политики в ближайшее время на фоне ослабления рынка труда. Тем временем глава ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз отметила, что текущий уровень ключевой ставки является оправданным, поскольку инфляция в Штатах превышает целевой показатель и будет выше него в обозримом будущем.

Следующее заседание ФРС состоится 9-10 декабря. Оценка вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов на последнем в этом году заседании теперь составляет 69% по сравнению с 44% неделей ранее, по данным «CME FedWatch».

Кроме того, во вторник США опубликуют данные о розничных продажах и ценах производителей за сентябрь, которые позволят лучше оценить состояние американской экономики. Также организация «Conference Board» обнародует рассчитываемый ей индекс доверия потребителей к экономике США за ноябрь.

Евро по данным на 9.21 мск вырос на 0,10% - до $1,1525 по сравнению с $1,1513 на закрытие торгов в прошлую пятницу. Фунт стерлингов подорожал на 0,06% и торгуется на уровне $1,3107 по сравнению с $1,3099 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены вырос на 0,14% и составляет 156,63 иены против 156,41 иены в конце предыдущих торгов. Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с праздником (День благодарности труду). Пара доллар/офшорный юань стабилен на уровне 7,1064 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,04%, как и более широкий WSJ Dollar Index.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,45/85,59 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 58 копеек, средний курс продажи вырос на 140 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,4-82,5 рубля за доллар.

Китайский юань слегка подрос на Московской бирже утром в понедельник; рубль немного снижается в начале биржевых торгов 24 ноября в рамках коррекции после заметного укрепления в конце прошлой недели на фоне сообщений в западных СМИ относительно американского плана урегулирования конфликта вокруг Украины. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,108 рубля (+1,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,04 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Спрос на специалистов рыбного хозяйства в России за год вырос на 34%-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к евро и фунту-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане высказывают обеспокоенность плохим состоянием придомовых территорий домов-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»