Цены на нефть слабо меняются утром в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Как отмечает finmarket.ru, рынок следит за обсуждениями различных планов по урегулированию российско-украинского конфликта. Прекращение конфликта может привести к снятию санкций с России и увеличению поставок нефти на мировой рынок.

Как сообщалось, администрация США представила план из 28 пунктов по урегулированию на Украине. По данным СМИ, план включает, в частности, гарантии безопасности, основанные на статье 5 устава НАТО, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, отказ Киева от вступления в НАТО, сокращение численности украинских вооруженных сил.

Европейский союз предложил собственный план, насчитывающий 24 пункта. Он не содержит запрета на вступление Украины в НАТО, подразумевает её вступление в ЕС и немедленное прекращение огня, сообщает «The Telegraph».

«Падение цен на нефть было вызвано главным образом тем, что президент США Дональд Трамп начал решительно продвигать мирное соглашение между Россией и Украиной, - отметил аналитик «IG» Тони Сикамор. - Инвесторы видят в нем потенциал к быстрому возврату на рынок существенных поставок российской нефти».

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 419 единиц. Число газовых буровых также повысилось на две и составило 127 единиц.

За прошлую неделю обе марки подешевели примерно на 3% и опустились в цене до минимума с 21 октября.

Курс доллара США снижается к евро и фунту, повышается к иене. Внимание трейдеров обращено на заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

В пятницу глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что у Федеральной резервной системы есть возможность продолжить смягчение денежно-кредитной политики в ближайшее время на фоне ослабления рынка труда. Тем временем глава ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз отметила, что текущий уровень ключевой ставки является оправданным, поскольку инфляция в Штатах превышает целевой показатель и будет выше него в обозримом будущем.

Следующее заседание ФРС состоится 9-10 декабря. Оценка вероятности снижения ставки на 25 базисных пунктов на последнем в этом году заседании теперь составляет 69% по сравнению с 44% неделей ранее, по данным «CME FedWatch».

Кроме того, во вторник США опубликуют данные о розничных продажах и ценах производителей за сентябрь, которые позволят лучше оценить состояние американской экономики. Также организация «Conference Board» обнародует рассчитываемый ей индекс доверия потребителей к экономике США за ноябрь.

Евро по данным на 9.21 мск вырос на 0,10% - до $1,1525 по сравнению с $1,1513 на закрытие торгов в прошлую пятницу. Фунт стерлингов подорожал на 0,06% и торгуется на уровне $1,3107 по сравнению с $1,3099 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены вырос на 0,14% и составляет 156,63 иены против 156,41 иены в конце предыдущих торгов. Биржи Японии в понедельник закрыты в связи с праздником (День благодарности труду). Пара доллар/офшорный юань стабилен на уровне 7,1064 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,04%, как и более широкий WSJ Dollar Index.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,45/85,59 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 58 копеек, средний курс продажи вырос на 140 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,4-82,5 рубля за доллар.

Китайский юань слегка подрос на Московской бирже утром в понедельник; рубль немного снижается в начале биржевых торгов 24 ноября в рамках коррекции после заметного укрепления в конце прошлой недели на фоне сообщений в западных СМИ относительно американского плана урегулирования конфликта вокруг Украины. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,108 рубля (+1,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,04 копейки выше уровня действующего официального курса.