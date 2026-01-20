Итоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%Итоги-2025: последние 11 лет стали самыми тёплыми в истории наблюдений - Всемирная метеорологическая организация
Мурманская область. Арктика (16+)20.01.26 10:30

Курс доллара США снижается к евро и фунту

Цены на нефть слабо меняются утром во вторник, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп, ранее неоднократно заявлявший о намерении присоединить Гренландию по соображениям национальной безопасности, анонсировал введение 10-процентные пошлины на импорт товаров из ряда европейских стран, не поддержавших такое намерение.

Если сделка по присоединению Гренландии к США не будет заключена, с 1 июня пошлины вырастут до 25%.

Как отмечает finmarket.ru, в ответ председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства готовы к координированному ответу на введение тарифов со стороны США. По данным «Financial Times», страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро.

Во вторник европейские лидеры проведут экстренный саммит, сообщил представитель ЕС.

Рост напряжённости между США и Европой привёл к снижению курса доллара к основным мировым валютам накануне. «Ослабление доллара оказало некоторую поддержку нефти и сырьевым товарам в целом», - отметили аналитики «ING».

Курс доллара США снижается к евро и фунту из-за роста напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Европой. В паре с японской валютой доллар дорожает.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Гренландии, которую американский президент Дональд Трамп хочет присоединить к США. Дания, которой принадлежит остров, отказалась его уступать, и ряд европейских стран её в этом поддержали.

Ключевым событием этой недели станет Всемирный экономический форум в Давосе, где в среду состоится специальная сессия с участием Трампа. На фоне скандала с Гренландией Дания отказалась участвовать в форуме.

Также на этой неделе будет опубликована окончательная оценка роста ВВП США в третьем квартале.

Банк Японии может трижды повысить ключевую ставку в текущем году, до 1,5% с 0,75%, если слабость иены сохранится, полагают аналитики «Citigroup». «Говоря простым языком, слабость иены вызвана отрицательными реальными процентными ставками, - сказал Акира Хосино, отвечающий в «Citi» за японские рынки. - У Банка Японии нет другого пути, кроме как решить эту проблему, если регулятор хочет изменить динамику валютного курса».

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает «Trading Economics». Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) восьмой месяц подряд.

По состоянию на 9.39 мск евро вырос к доллару на 0,17% и торгуется на уровне $1,1666 по сравнению с $1,1646 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару увеличилась в ходе торгов на 0,07% - до $1,3435 по сравнению с $1,3425 на закрытие рынка в понедельник. Курс американской валюты к иене вырос на 0,21% - до 158,44 иены против 158,11 иены по итогам предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 6,9550 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,48%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,56/84,58 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 224 копейки, средний курс продажи вырос на 154 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 79,49-79,59 рубля за доллар.

Китайский юань слегка снизился на Московской бирже утром во вторник. Рубль относительно стабилен в начале биржевых торгов 20 января в ожидании важных геополитических сообщений, поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,139 рубля (-0,35 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,14 копейки ниже уровня действующего официального курса.

