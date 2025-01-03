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Мурманская область. Арктика (16+)03.01.25 10:30

Курс доллара США снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть эталонных марок продолжают слабо повышаться в пятницу после увеличения по итогам предыдущей сессии. Это обусловлено как ожиданиями роста экономики Китая и, соответственно, увеличением спроса на нефть со стороны крупнейшего мирового импортера, так и продолжающимся сокращением запасов в США, сообщает «Trading Economics».

Также поддержку рынку оказывают прогнозы похолодания во многих частях США, отмечает «MarketWatch».

Как пишет finmarket.ru, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 27 декабря, сократились на 1,178 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США в четверг. Они уменьшились по итогам шестой недели подряд. Резервы бензина выросли на 7,717 млн баррелей, дистиллятов - на 6,406 млн баррелей.

Курс доллара США снижается к основным мировым валютам в ходе торгов в пятницу. По состоянию на 9.22 мск евро вырос к доллару на 0,09% - до $1,0274 по сравнению с $1,0265 на закрытие прошлой сессии.

Рассчитываемый биржей ICE индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снизился на 0,2% относительно уровня на закрытие предыдущих торгов. Тем не менее, он остаётся близко к максимуму за два года, поскольку инвесторы ожидают улучшения ситуации в экономике США и менее значительного, чем прогнозировалось ранее, числа понижений процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году, отмечает «Trading Economics».

Более широкий индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, уменьшился на 0,1%.

Китайский юань немного подрос на Московской бирже в пятницу утром, рубль слегка подешевел на фоне пониженной активности торгов на Московской бирже из-за официального выходного дня в России.

По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на бирже на 3,75 копейки - до 13,7425 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 31,53 копейки выше уровня действующего официального курса.

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», плавное снижение валютного курса рубля в начале торгов 3 января связано, прежде всего, со снижением объёма продаж валютной выручки экспортёрами в официальный выходной день в России. При этом некоторую поддержку нацвалюте оказывают стабильные цены на нефть.

 

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