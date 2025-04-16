Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются утром в среду, находясь близко к минимуму за четыре года.

Как отмечает finmarket.ru, эксперты опасаются переизбытка поставок топлива на мировом рынке, поскольку усиление напряженности в глобальной торговле может оказать негативное давление на спрос, сообщает «Trading Economics».

Во вторник Международное энергетическое агентство (МЭА) резко ухудшило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году - до 726 тысяч баррелей в сутки по сравнению с ожидавшимися месяцем ранее 1,031 млн б/с.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. При этом аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 1,68 млн.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается к основным мировым валютам. Участники рынка ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Выступление, на котором он будет говорить о перспективах экономики США, состоится в Экономическом клубе Чикаго позднее в среду.

По состоянию на 9.23 мск за евро давали $1,1372 по сравнению с $1,1282 на закрытие прошлой сессии. Стоимость единой европейской валюты составил на то же время 161,88 иены по сравнению со 161,57 иены на конец предыдущего торгового дня. Курс доллара составил 142,42 иены против 143,21 иены. Фунт стерлингов к 9.23 мск стоид $1,3275 по сравнению с $1,3231 на закрытие сессии во вторник. Курс евро составил 0,8567 фунта против 0,8527 фунта.

Негативное давление на доллар оказывает ослабление доверия международных инвесторов к американским активам на фоне действий администрации президента США Дональда Трампа во внешнеторговой сфере, отмечают эксперты.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,52/90,3 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 31 копейку, средний курс продажи вырос на 265 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 86,1-86,2 рубля за доллар.

Китайский юань немного повышается на Московской бирже утром в среду, рубль опускается на фоне усилившей снижение нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,2525 рубля (+2,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,85 копейки выше уровня действующего официального курса.