Курс доллара США снижается к основным мировым валютам

Нефтяные цены слабо снижаются после роста более чем на 4% накануне на опасениях перебоев в поставках из-за эскалации ирано-израильского конфликта.

Как отмечает finmarket.ru, участники рынка следят за развитием событий на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами. Инвесторы обеспокоены тем, что дальнейшее нарастание напряжённости в регионе и расширение конфликта может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

Президент США Дональд Трамп опубликовал серию сообщений в соцсети «Truth Social», в одном из которых потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана. «Наше терпение подходит к концу», - написал он.

Телеканал «ABC» сообщил, что президент США в ближайшие 24-48 часов решит, продолжатся ли дипломатические усилия, связанные с иранской ядерной программой, или же будут нанесены удары.

«Во вторник Трамп встречался со своими главными советниками в оперативном центре Белого дома. Официальные лица дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для того, чтобы определить, возможно ли дипломатическое решение в ситуации с Ираном, или вместо этого президент может прибегнуть к военным действиям», - отмечает «ABC».

Телеканал «Fox News» сообщил, что Пентагон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные истребители.

Между тем, как показали опубликованные накануне данные Американского института нефти (API), резервы в США за прошлую неделю сократились на 10,133 млн баррелей. Это самое значительное падение с лета прошлого года, отмечает «Trading Economics». Неделей ранее показатель снизился на 370 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчёт министерства энергетики будет опубликован в 17.30 мск в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит «Trading Economics», ожидают, что он покажет уменьшение запасов на 2,3 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается к основным мировым валютам, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке, а также ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Ирано-израильский конфликт остается в центре внимания рынков.

Сегодня завершится двухдневное заседание ФРС. Эксперты ожидают, что центробанк США сохранит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 4,25-4,5%. Особый интерес для участников рынка будут представлять сигналы регулятора относительно дальнейшей траектории его денежно-кредитной политики на фоне сохраняющейся неопределенности ситуации с пошлинами, а также усилившейся геополитической напряженности, отмечает «Trading Economics».

Также в среду будет опубликован недельный отчёт о количестве граждан, обратившихся за пособием по безработице в США. Данные обнародуют на день раньше из-за праздника.

В четверг решение по процентной ставке объявит Банк Англии.

Евро по данным на 9.07 мск стоил $1,1502 по сравнению с $1,1480 на закрытие торгов во вторник. Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3453 по сравнению с $1,3429 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены составил 145,07 иены против 145,29 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1882 юаня против 7,1908 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,31/84,47 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 56 копеек, средний курс продажи вырос на 81 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,99-81,09 рубля за доллар.

Китайский юань немного опустился в начале торгов на Московской бирже, рубль подрос на фоне стабильной нефти. Участники рынка находятся в ожидании новостей с начинающегося в среду Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,864 рубля (-2,6 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,7 копейки ниже уровня действующего официального курса.