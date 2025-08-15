Курс доллара США снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть снижаются утром в пятницу после уверенного роста по итогам предыдущей сессии.

Как сообщает finmarket.ru, в центре внимания рынков - встреча президента США Дональда Трампа с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна состояться на Аляске вечером в пятницу.

Аналитик «Price Futures Group» Фил Флинн полагает, что в случае отсутствия признаков прогресса в движении к перемирию, цена на нефть может подскочить на $10 за баррель с текущих уровней. Если же договоренность о прекращении огня будет достигнута, стоимость нефти может упасть в район $55 за баррель.

Снижение цен на нефть сдерживают ожидания смягчения денежно-кредитной политики американского Центробанка. Котировки фьючерсов на уровень ставки указывают на то, что рынок оценивает вероятность снижения ставки Федрезерва на заседании в сентябре в 92,1%, по данным «FedWatch». Снижение ставок способствует оживлению экономики и, как следствие, росту спроса на энергоносители.

Курс доллара США снижается в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной утром в пятницу. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,22%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,19%.

Как показали вышедшие в четверг данные министерства труда, цены производителей в США (индекс PPI) в июле выросли на 0,9% в помесячном выражении, максимально с июня 2022 года. В годовом сравнении PPI подскочил на 3,3%, максимально с февраля. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,2% м/м и на 2,5% г/г, по данным «Trading Economics».

Котировки фьючерсов на уровень ставки указывают на то, что рынок по-прежнему оценивает вероятность снижения ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре более чем в 90%, по данным «FedWatch». Днём ранее такая вероятность оценивалась почти в 100%, при этом на рынке допускали более масштабное снижение ставки - на 50 б.п.

Евро по данным на 8.55 мск стоит $1,1670 по сравнению с $1,1649 на закрытие торгов в четверг. Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3549 против $1,3530 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно японской валюты снизился до 147,12 иены со 147,77 иены в конце предыдущих торгов.

Поддержку иене оказывают ожидания повышения процентной ставки Банком Японии, укрепившиеся после выхода сильных данных по японскому ВВП. Экономика Японии во втором квартале 2025 года увеличилась на 0,3% кв/кв, тогда как аналитики прогнозировали подъем на 0,1%. В пересчете на годовые темпы рост составил 1%.

В паре с офшорным юанем доллар торгуется по 7,1805 юаня против 7,1803 юаня на закрытие предыдущей сессии.

Темп роста промышленного производства в Китае в июле замедлился до минимальных с ноября прошлого года 5,7% г/г и оказался слабее прогноза 5,9%. Розничные продажи увеличились на 3,7% в годовом выражении, тогда как эксперты прогнозировали повышение на 4,6%. В то же время уровень безработицы в стране поднялся до четырёхмесячного максимума, составив 5,2%.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет на фоне обнуления норматива обязательной репатриации и продажи валютной выручки экспортерами. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,114 рубля (+6,4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2 копейки выше уровня действующего официального курса.