Цены на нефть продолжают расти утром во вторник на опасениях сокращения мировых поставок в случае введения новых санкций против России.

Президент США Дональд Трамп заявил в прошедшие выходные, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против РФ. Первой фазой антироссийских мер он называет дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Нью-Дели продолжает покупать нефть у Москвы.

Как отмечает finmarket.ru, Европейский союз тем временем обсуждает 19-й пакет санкций против России, который затронет ряд банков и энергетических компаний, пишет «Bloomberg» со ссылкой на источники. По их словам, часть мер может быть согласована с США впервые после того, как Трамп стал президентом.

Между тем министры восьми стран ОПЕК+, участвовавших в добровольных ограничениях добычи нефти, на минувших выходных договорились увеличить производство в октябре на 137 тысяч б/с. Это станет первым шагом по частичному возвращению на рынок добровольных ограничений на 1,65 млн б/с, которые должны были действовать до конца 2026 года.

«Рынок заложил рост добычи в котировки на прошлой неделе и сейчас следит за тем, не начнут ли расти запасы топлива в мире, что может означать сокращение свободных добывающих мощностей в будущем, - сказала Ребекка Бабин из «CIBC Private Wealth Group». - Такое ралли, вызванное чувством облегчения, может ненадолго затормозить медвежий тренд, но лишь на пару дней».

Курс доллара США снижается к основным мировым валютам утром во вторник, трейдеры ждут данных об американской инфляции и следят за политическими новостями из Франции.

Различные данные об инфляции в Штатах будут опубликованы позднее на этой неделе. В частности, в среду выйдет отчёт о ценах производителей, а в четверг - отчёт о потребительских ценах за август. Эти данные могут оказать влияние на решение Федеральной резервной системы на заседании, которое пройдёт на следующей неделе. Рынок в целом практически уверен в том, что ключевая процентная ставка в сентябре будет понижена на 25 базисных пунктов, при этом некоторые трейдеры ожидают снижения сразу на 50 б.п.

Национальное собрание Франции в понедельник проголосовало против доверия премьер-министру страны Франсуа Байру большинством в 364 голоса против 194. Теперь Байру должен подать президенту Эмманюэлю Макрону прошение об отставке.

Байру занимал пост премьер-министра около девяти месяцев. Причиной его отставки стали меры жёсткой экономии с целью сокращения дефицита бюджета. Ранее он представил план бюджета на 2026 год, предусматривающий повышение налогов и снижение расходов на 44 млрд евро, включая сокращение пенсий и социальных выплат. «Президент назначит нового премьер-министра в ближайшие дни», - говорится в коммюнике канцелярии Макрона.

Евро по данным на 9.26 мск вырос к доллару на 0,08% - до $1,1772 по сравнению с $1,1763 на закрытие торгов в понедельник. Фунт стерлингов дорожает на 0,21% и торгуется на уровне $1,3574 по сравнению с $1,3545 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены снизился на 0,34%- до 147,00 иены против 147,50 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 7,1204 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается на 0,16%, как и более широкий WSJ Dollar Index.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,89/86,54 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 117 копеек, средний курс продажи вырос на 37 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,9-83 рубля за доллар.

Китайский юань растёт на Московской бирже утром во вторник. Рубль дешевеет, торгуясь на минимальных уровнях с начала апреля. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,655 рубля (+6,1 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 18,04 копейки выше уровня действующего официального курса.