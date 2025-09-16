Курс доллара США снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть растут с утра на фоне геополитической напряженности.

Как отмечает finmarket.ru, армия Израиля (ЦАХАЛ) вчера начала наземное наступление на город Газа, чтобы оккупировать его, сообщает «Axios» со ссылкой на израильских чиновников.

Отмечается, что ВВС нанесли массированные авиаудары по городу. Вскоре после этого, согласно сообщениям палестинской прессы в Газе, в город вошли израильские танки.

Инвесторы также опасаются перебоев в поставках нефти из РФ после украинских ударов по её энергетической инфраструктуре и давления США на покупателей российской нефти.

В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пойдёт на значительные санкции против Москвы, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают ожидания первого с декабря прошлого года снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания во вторник-среду.

Курс доллара США в ходе сегодняшних торгов снижается к основным мировым валютам, инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) в среду.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,12%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,17%.

Федрезерв вечером в среду завершит двухдневное заседание, по итогам которого, как полагает рынок, снизит процентную ставку впервые с декабря прошлого года. По данным «CME FedWatch», вероятность её снижения в сентябре на 25 базисных пунктов (б.п.) оценивается участниками рынка деривативов в 96%, на 50 б.п. - в 4%.

До конца года американский ЦБ снизит ставку в общей сложности на 67 б.п., приводит оценки инвесторов «Trading Economics».

Накануне Сенат США утвердил выдвинутую президентом страны Дональдом Трампом кандидатуру Стивена Мирана на пост в совете управляющих ФРС. Ожидается, что Миран примет участие в голосовании на сентябрьском заседании регулятора, пишет «MarketWatch». Трамп неоднократно выступал за значительное снижение ставки.

При этом до конца не ясно, примет ли участие в заседании член совета управляющих Лиза Кук, которую американский президент пытается сместить в связи с предполагаемыми ипотечными махинациями.

Во вторник трейдеры также ждут публикации данных об объёмах розничных продаж и промышленного производства в США в августе, а в пятницу - беседы Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Предполагается, что лидеры двух стран согласуют финальные условия торговой сделки, которая обсуждается сторонами в Испании. По словам Трампа, переговоры продвигаются успешно.

Евро по данным на 9.20 мск стоил $1,1787 по сравнению с $1,1761 на закрытие торгов в понедельник. Фунт стерлингов торгуется на уровне $1,3627 по сравнению с $1,3599 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены составил 146,91 иены против 147,40 иены в конце предыдущих торгов.

Банк Англии и Банк Японии также проведут заседания на текущей неделе. Как полагает рынок, оба Центробанка в этот раз оставят процентные ставки неизменными - на уровне 4% и 0,5% соответственно.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,56/89,16 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 100 копеек, средний курс продажи вырос на 193 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 84,5-84,6 рубля за доллар.

Китайский юань дешевеет в начале торгов на Московской бирже, рубль повышается на фоне стабильной нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5155 рубля (-4,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,94 копейки ниже уровня действующего официального курса.