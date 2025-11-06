Курс доллара США снижается к основным мировым валютам

Нефтяные цены растут с утра после спада по итогам двух предыдущих сессий.

Как отмечает finmarket.ru, падению котировок в среду способствовали официальные данные о коммерческих запасах нефти в Соединенных Штатах, показавшие их рост на максимальные с июля 5,202 млн баррелей на прошлой неделе. Аналитики в среднем прогнозировали подъём всего на 600 тысяч баррелей, по данным «Trading Economics».

При этом товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 31 октября, понизились на 4,73 млн баррелей и обновили трёхлетний минимум.

Рост нефтяных резервов в США усилил опасения перенасыщения мирового рынка. Избыток предложения формируется постепенно, но в следующем году может достичь 2 млн баррелей в сутки, отмечает трейдинговая компания «Mercuria».

Страны ОПЕК+ недавно согласовали умеренное повышение квот на добычу в декабре, однако планируют приостановить их наращивание в начале 2026 года.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается к евро, иене и фунту стерлингов.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,2%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,09%.

Давление на американскую валюту оказывает повышение аппетита инвесторов к риску, отмечает «Trading Economics».

Кроме того, в США уже 37-й день продолжается шатдаун, из-за которого не публикуются официальные статданные.

Неофициальные данные, опубликованные накануне организацией ADP, показали рост числа рабочих мест в частном секторе американской экономики в октябре на 42 тысячи. Подъём показателя зафиксирован впервые с июля. Опрошенные «Trading Economics» аналитики ожидали повышения на 25 тысяч.

В сентябре, согласно пересмотренным данным, занятость в Штатах сократилось на 29 тысяч рабочих мест, а не на 32 тысячи, как сообщалось ранее.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в прошлом месяце увеличился до 52,4 пункта по сравнению с 50 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Это максимальный уровень за последние 8 месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный подъём - до 50,8 пункта.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

На фоне смешанных сигналов от руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) рынок уменьшил оценку вероятности снижения её процентной ставки в декабре до 62,5% с 68,6% днём ранее и 72,8% неделей ранее, показывают данные «CME FedWatch».

На прошлой неделе американский ЦБ опустил ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), однако председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания ЦБ, что вопрос об уменьшении ставки в декабре остается открытым.

По состоянию на 9.30 мск за евро давали $1,1511 по сравнению с $1,1492 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару повысился на то же время до $1,3063 с $1,3050 в среду.

В четверг трейдеры ждут итогов очередного заседания Банка Англии, полагая, что он сохранит ключевую процентную ставку на уровне 4%.

При этом многие члены Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) могут проголосовать за смягчение денежно-кредитной политики на фоне слабых темпов экономического роста и опасений увеличения безработицы, считают аналитики.

Британский ЦБ трижды снижал ставку на 25 б.п. в этом году и дважды - в 2024 году. Стоимость доллара в паре с иеной снизилась к 9.30 мск до 153,86 иены против 154,12 иены на закрытие предыдущих торгов.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,5/85,87 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 175 копеек, средний курс продажи вырос на 121 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82-82,1 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг; рубль дешевеет, несмотря на повышение нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,4285 рубля (+3,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,23 копейки выше уровня действующего официального курса.