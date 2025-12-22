Цены на нефть поднимаются утром в понедельник после снижения по итогам второй недели подряд.

Тем временем на минувших выходных береговая охрана США попыталась перехватить нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, который в настоящее время находится в Карибском море, сообщает «The New York Times» со ссылкой на осведомленные источники.

Как пишет finmarket.ru, ранее в субботу береговая охрана перехватила танкер «Centuries» в международных водах у берегов Венесуэлы, а 10 декабря был захвачен нефтяной танкер «Skipper», который находился под санкциями из-за связей с Ираном.

«Рынок начинает осознавать, что администрация (президента США Дональда. – Ред.) Трампа придерживается жёсткого подхода к торговле венесуэльской нефтью», - отметила Джун Гох из «Sparta Commodities».

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на восемь и составило 406 единиц, что является минимумом с сентября 2021 года. Число газовых буровых осталось на уровне 127 единиц.

За прошлую неделю обе марки нефти подешевели примерно на 1% на сохраняющихся опасениях избытка предложения на нефтяном рынке в следующем году. Неделей ранее падение составило примерно 4%.

Курс доллара США снижается к основным мировым валютам утром в понедельник. Торги на мировых рынках, включая валютный, на этой неделе будут менее активными, чем обычно, из-за празднования католического Рождества.

Ключевыми статданными на этой неделе станут первая оценка динамики ВВП США за третий квартал, а также данные о производстве и потребительском доверии. Эти данные могут повлиять на позицию Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении денежно-кредитной политики.

Участники рынка сейчас прогнозируют, что Федрезерв в 2026 году снизит ключевую процентную ставку дважды, оба раза на 25 базисных пунктов. Такой прогноз обусловлен сигналами ослабления американского рынка труда и замедления инфляции.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Аналитики также не ожидали изменения, отмечает «Trading Economics». Ставка остаётся на текущем уровне, минимальном в истории, седьмой месяц подряд.

Евро по данным на 9.28 мск вырос на 0,06% - до $1,1717 по сравнению с $1,1710 на закрытие торгов в прошлую пятницу, единая европейская валюта прибавляет менее 0,1%. Фунт стерлингов подорожал на 0,13% и торгуется на уровне $1,3397 по сравнению с $1,3379 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены снизился на 0,29% - до 157,30 иены против 157,75 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 7,0341 юаня. Это близко к минимуму с сентября прошлого года.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,12%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,1/87,6 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 275 копеек, средний курс продажи вырос на 271 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,6-82,7 рубля за доллар.

Китайский юань слабеет на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль растёт после заседания ЦБ РФ. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,268 рубля (-3,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 17,83 копейки ниже уровня действующего официального курса.