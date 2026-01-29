Курс доллара США снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть продолжают расти в утром четверг и находятся вблизи максимумов с сентября на опасениях удара США по Ирану. Президент США Дональд Трамп взвешивает возможность нового крупного удара по Ирану после того, как предварительные обсуждения между Вашингтоном и Тегераном по поводу ограничения иранской ядерной программы и производства баллистических ракет не привели к прогрессу, передает «CNN».

Как отмечает finmarket.ru, также накануне Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,3 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,75 млн баррелей, по данным «Trading Economics».

Кроме того, добыча в США сократилась из-за снегопадов и морозов, которые также нарушили работу нескольких НПЗ на побережье Мексиканского залива. Объём потерянной из-за снежной бури добычи в стране составил до 2 млн баррелей в сутки (15% от общего объёма).

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается к евро, фунту стерлингов и японской иене, участники рынка оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), состоявшегося накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снижается на 0,33%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,22%.

Федрезерв по итогам январского заседания сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 3,5-3,75% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Двое из двенадцати участников заседания - члены совета управляющих ФРС Стивен Миран и Кристофер Уоллер - высказались в пользу снижения ставки на 25 базисных пунктов.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл в ответ на вопрос журналистов относительно валютных курсов заявил, что контроль за валютой и обменными курсами лежит на министерстве финансов. Также он отказался отвечать на вопросы о своих планах на будущее (срок службы Пауэлла на посту главы Федрезерва истекает в мае 2026 года), а также о каких-либо нападках на него со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

За последние 5 сессий долларовый индекс DXY просел на 2,3%. Накануне доллар некоторое время укреплялся после того, как министр финансов США Скотт Бессент в интервью «CNBC» опроверг слухи о том, что Штаты участвуют в валютных интервенциях с целью ослабления доллара относительно иены и подчеркнул приверженность страны политике «сильного доллара».

По состоянию на 9.19 мск за евро давали $1,1985 по сравнению с $1,1954на закрытие предыдущей сессии, единая европейская валюта растёт на 0,2%. Стоимость фунта к доллару составила $1,3835 против $1,3808 по итогам торгов в четверг. Курс америкаской валюты в паре с иеной составил 153 иены по сравнению со 153,41 иены на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/офшорный юань стабильна на уровне 6,9444 юаня.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,48/83,6 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 245 копеек, средний курс продажи вырос на 215 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,49-78,59 рубля за доллар.

Китайский юань незначительно опускается в начале торгов на Московской бирже, рубль слегка дорожает на фоне растущей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,943 рубля (-0,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на уровне действующего официального курса.