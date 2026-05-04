Курс доллара США снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть слабо опускаются утром в понедельник после снижения по итогам торгов пятницы. Участники рынка продолжают следить за динамикой событий на Ближнем Востоке.

Как сообщает finmarket.ru, американский президент Дональд Трамп заявил в минувшие выходные, что США с понедельника будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть.

США будут помогать судам стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана, написал Трамп в социальной сети «Truth Social». Он подчеркнул, что данные суда не вернутся в Ормузский пролив до тех пор, пока не будет решён иранский кризис.

Глава Белого дома также положительно охарактеризовал американо-иранские переговоры по урегулированию конфликта. «Я в курсе того, что мои представители ведут очень позитивные дискуссии с Ираном. Эти дискуссии могут привести к чему-то очень позитивному для всех сторон», - отметил он.

Американская сторона передала Тегерану ответ на иранские предложения по урегулированию конфликта в регионе, заявил в воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багами. «Иран получил ответ США на наш план», - приводит его слова агентство «ИРНА».

Ранее Трамп в интервью израильским СМИ сказал, что отверг предложение об урегулировании кризиса, подготовленное Ираном, назвав его неприемлемым.

Тем временем семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, общая квота ОПЕК+ на июнь составит 34,744 млн б/с. Это на 185 тысяч б/с больше, чем разрешенный уровень добычи всего альянса в апреле.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Решение пока не формализовано по процедурам, установленным ОПЕК.

В ходе сегодняшних торгов курс американского доллара снижается в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,1%.

DXY находится на отметке 98,12 пункта. В конце прошлой недели индикатор опускался ниже 98 пунктов, до минимума с конца февраля, в значительной степени за счет сильного роста курса иены после интервенции Токио для поддержки национальной валюты.

Агентство «Nikkei» сообщило в четверг, что правительство Японии с помощью ЦБ провело интервенции на валютном рынке впервые с июля 2024 года, покупая иены и продавая доллары.

Трейдеры продолжают следить за сигналами, указывающими на дальнейшие меры японских властей по укреплению иены. Аналитики полагают, что эти действия могут осуществляться в координации с Вашингтоном, отмечает «Trading Economics».

На этой неделе участники рынка будут анализировать ключевые статданные США. В пятницу министерство труда страны опубликует апрельский отчёт о состоянии американского рынка труда. Аналитики ожидают, что он укажет на некоторое замедление темпа найма.

По состоянию на 9.12 мск за евро давали $1,1734 по сравнению с $1,1721 на закрытие торгов в пятницу. В паре с японской нацвалютой курс доллара составил к 9.11 мск 156,80 иены с 157,01 иены в конце предыдущих торгов. Курс фунта составил на то же время $1,3592 против $1,3583 по итогам пятничной сессии. Против офшорного юаня доллар торгуется на уровне 6,8177 юаня по сравнению с 6,8304 юаня в конце прошлой недели.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,72/80,02 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 16 копеек, средний курс продажи вырос на 16 копеек. Лучшие курсы покупки составили 77,9-77,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,5-78,6 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль немного опускается после длительных праздничных выходных. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,002 рубля (+2,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,27 копейки выше уровня действующего официального курса.