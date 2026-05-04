В Праздник весны и труда мурманчане делом доказали любовь к родному городуМурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.05.26 10:30

Курс доллара США снижается к основным мировым валютам

Цены на нефть слабо опускаются утром в понедельник после снижения по итогам торгов пятницы. Участники рынка продолжают следить за динамикой событий на Ближнем Востоке.

Как сообщает finmarket.ru, американский президент Дональд Трамп заявил в минувшие выходные, что США с понедельника будут оказывать помощь судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся его покинуть.

США будут помогать судам стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана, написал Трамп в социальной сети «Truth Social». Он подчеркнул, что данные суда не вернутся в Ормузский пролив до тех пор, пока не будет решён иранский кризис.

Глава Белого дома также положительно охарактеризовал американо-иранские переговоры по урегулированию конфликта. «Я в курсе того, что мои представители ведут очень позитивные дискуссии с Ираном. Эти дискуссии могут привести к чему-то очень позитивному для всех сторон», - отметил он.

Американская сторона передала Тегерану ответ на иранские предложения по урегулированию конфликта в регионе, заявил в воскресенье представитель МИД Ирана Эсмаил Багами. «Иран получил ответ США на наш план», - приводит его слова агентство «ИРНА».

Ранее Трамп в интервью израильским СМИ сказал, что отверг предложение об урегулировании кризиса, подготовленное Ираном, назвав его неприемлемым.

Тем временем семь стран ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты по добыче нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, общая квота ОПЕК+ на июнь составит 34,744 млн б/с. Это на 185 тысяч б/с больше, чем разрешенный уровень добычи всего альянса в апреле.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), добывающие порядка 3-3,5 млн баррелей нефти в сутки, объявили о выходе с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. Решение пока не формализовано по процедурам, установленным ОПЕК.

В ходе сегодняшних торгов курс американского доллара снижается в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,1%.

DXY находится на отметке 98,12 пункта. В конце прошлой недели индикатор опускался ниже 98 пунктов, до минимума с конца февраля, в значительной степени за счет сильного роста курса иены после интервенции Токио для поддержки национальной валюты.

Агентство «Nikkei» сообщило в четверг, что правительство Японии с помощью ЦБ провело интервенции на валютном рынке впервые с июля 2024 года, покупая иены и продавая доллары.

Трейдеры продолжают следить за сигналами, указывающими на дальнейшие меры японских властей по укреплению иены. Аналитики полагают, что эти действия могут осуществляться в координации с Вашингтоном, отмечает «Trading Economics».

На этой неделе участники рынка будут анализировать ключевые статданные США. В пятницу министерство труда страны опубликует апрельский отчёт о состоянии американского рынка труда. Аналитики ожидают, что он укажет на некоторое замедление темпа найма.

По состоянию на 9.12 мск за евро давали $1,1734 по сравнению с $1,1721 на закрытие торгов в пятницу. В паре с японской нацвалютой курс доллара составил к 9.11 мск 156,80 иены с 157,01 иены в конце предыдущих торгов. Курс фунта составил на то же время $1,3592 против $1,3583 по итогам пятничной сессии. Против офшорного юаня доллар торгуется на уровне 6,8177 юаня по сравнению с 6,8304 юаня в конце прошлой недели.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,72/80,02 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 16 копеек, средний курс продажи вырос на 16 копеек. Лучшие курсы покупки составили 77,9-77,8 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 78,5-78,6 рубля за доллар.

Китайский юань подрастает в начале торгов на Московской бирже, рубль немного опускается после длительных праздничных выходных. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,002 рубля (+2,45 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,27 копейки выше уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире12:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)13:00«Снайперы. Любовь под прицелом». Художественный сериал, 1 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Реальные зарплаты в феврале выросли в РФ на 8,6%-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на граффити на фасаде дома и входной группе МКД-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять