Цены на нефть опускаются утром в понедельник после активного подъёма по итогам предыдущей недели.

Как пишет finmarket.ru, по итогам предыдущей недели обе марки подорожали примерно на 4%, рекордными темпами с середины июля. Поддержку рынку оказали опасения относительно перебоев поставок из России и c Ближнего Востока из-за геополитической напряженности.

Тем временем в начале недели на котировки оказывают давление сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу примерно на 137 тысяч баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

При этом аналитики отмечают, что фактическое увеличение добычи может оказаться меньше заявленного, поскольку у некоторых стран нет возможности быстро нарастить объёмы производства.

«С учётом того, что многие производители, за исключением Саудовской Аравии, по сути уперлись в потолок добычи, будущие увеличения поставок ОПЕК+ будут существенно ниже, чем объявленные цифры», - пишут аналитики «RBC Capital Markets».

Между тем данные нефтесервисной компании «Baker Hughes» показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на шесть и достигло 424 единицы, что является максимумом с июля. Число газовых буровых сократилось на одну и составило 117 единиц.

Курс доллара США снижается по отношению к основным мировым валютам утром в понедельник на опасениях приостановки работы американского правительства.

Так называемый шатдаун, то есть приостановка работы федерального правительства США, может случиться уже в среду, поскольку срок действия закона о временном финансировании работы федеральных ведомств истекает 30 сентября.

Ранее Палата представителей одобрила законопроект о продлении временного финансирования работы правительства до 21 ноября, однако теперь он должен быть утверждён Сенатом. В Сенате у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужны 60.

Кроме того, на этой неделе будут опубликованы важные статданные, которые могут повлиять на мнение Федеральной резервной системы относительно состояния американской экономики.

Так, Институт управления поставками (ISM) обнародует индексы деловой активности в сфере услуг и в производственном секторе, а в пятницу выйдет ключевой отчет о состоянии американского рынка труда за сентябрь. Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что он укажет на сохранение уровня безработицы в 4,3% и рост числа рабочих мест на 39 тысяч.

Евро по данным на 9.26 мск вырос к доллару на 0,17% - до $1,1723 по сравнению с $1,1703 на закрытие торгов в прошлую пятницу. Фунт стерлингов подорожал на 0,27% и торгуется на уровне $1,3438 по сравнению с $1,3402 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены упал на 0,46% и составляет 148,80 иены против 149,49 иены в конце предыдущих торгов. Пара доллар/офшорный юань снижается на 0,3%, до 7,1226 юаня.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,21%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,27%.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,84/87,82 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 143 копейки, средний курс продажи вырос на 126 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,69-83,79 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в понедельник, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,6195 рубля (+2,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,56 копейки ниже уровня действующего официального курса.