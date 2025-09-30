Цены на нефть снижаются утром во вторник, инвесторы оценивают геополитику и перспективы заседания ОПЕК+.

Как сообщает finmarket.ru, президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху в понедельник заявили, что предварительно согласовали американский план урегулирования конфликта в Газе.

«Надеюсь, что у нас будет согласие на мирное решение. А если ХАМАС откажется от соглашения (...), то Израиль получит мою поддержку для того, чтобы сделать то, что посчитает необходимым», - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с Нетаньяху.

Давление на нефтяные котировки также продолжают оказывать сообщения западных СМИ о том, что страны ОПЕК+ в ноябре готовы снова увеличить добычу примерно на 137 тысяч баррелей. Заседание, на котором будут обсуждаться ноябрьские квоты, состоится 5 октября.

Кроме того, в субботу после более чем двухлетнего перерыва возобновились поставки нефти из иракского Курдистана через Турцию. Курдистан будет поставлять в турецкий порт Джейхан 180-190 тысяч баррелей в сутки, заявил министр нефти Ирака Хаяйн Абдул Гани. В будущем поставки планируется довести до 230 тысяч б/с.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США снижается по отношению к основным мировым валютам утром во вторник.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), опускается на 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - на 0,13%.

Инвесторы опасаются приостановки работы американского правительства, или шатдауна, который может случиться уже в среду, поскольку срок действия закона о временном финансировании работы федеральных ведомств истекает 30 сентября.

В случае шатдауна публикация важных статданных на этой неделе может быть отложена, а президент США Дональд Трамп пока несильно продвинулся в достижении предварительного соглашения о финансировании с оппонентами, пишет «Trading Economics».

Трейдеры ждут индексы деловой активности в сфере услуг и в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) в среду и пятницу соответственно, а также ключевой отчёт о состоянии американского рынка труда за сентябрь в пятницу.

Опрошенные «Trading Economics» аналитики прогнозируют, что отчёт укажет на сохранение уровня безработицы в 4,3% и рост числа рабочих мест на 39 тысяч.

По состоянию на 9.38 мск за евро давали $1,1739 по сравнению с $1,1727 на закрытие торгов в понедельник. Фунт стерлингов на то же время стоил $1,3446 по сравнению с $1,3429 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены составил к 9.38 мск 148,17 иены против 148,59 иены в конце предыдущих торгов.

Розничные продажи в Японии в августе упали на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило во вторник министерство экономики, торговли и промышленности страны. Это первое сокращение показателя за 3,5 года (с февраля 2022 года) и самое значительное снижение за четыре года (с августа 2021 года). При этом аналитики ожидали повышения в среднем на 1%, сообщает «Trading Economics». В июле продажи выросли на пересмотренные 0,4%, а не на 0,3%, как было объявлено первоначально.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,66/86,83 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 84 копейки, средний курс продажи вырос на 103 копейки. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 83,4-83,5 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается после завершения налогового периода сентября. Накануне компании-экспортёры перечислили в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,575 рубля (+3,3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,28 копейки ниже уровня действующего официального курса.