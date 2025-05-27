Курс доллара США сохраняет стабильность в парах с евро и фунтом стерлингов

Нефтяные цены умеренно снижаются сегодня утром на фоне опасений дальнейшего ускоренного наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+.

Как отмечает www.finmarket.ru, негативное влияние на цены продолжают оказывать ожидания ускоренного наращивания производства странами ОПЕК+. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что восемь стран альянса обсуждают возможность третьего подряд увеличения нефтедобычи на 411 тысяч б/с в июле. Участники рынка опасаются, что это может привести к формированию избытка предложения. Встреча министров восьми стран ОПЕК+, добровольно сокративших добычу на 2,2 млн баррелей в сутки, состоится в конце текущей недели.

Некоторую поддержку котировкам фьючерсов на нефть накануне оказали новости о том, что президент США Дональд Трамп согласился отсрочить введение повышенных тарифов на импорт из ЕС до 9 июля. В прошлую пятницу Трамп сообщил, что рекомендовал ввести пошлину на товары из ЕС в размере 50% с 1 июня.

Инвесторы продолжают следить за переговорами Вашингтона и Тегерана относительно иранской ядерной программы. Переговорам грозят серьёзные трудности, если Вашингтон действительно хочет лишить Тегеран возможности мирного использования ядерной энергии, заявил в понедельник телеканалу «CNN» представитель иранского МИД Исмаил Багаи. «Если в планах США отнять у иранцев право на мирную ядерную энергию, то я думаю, это станет настолько проблематичным, что подорвёт весь процесс», - сказал он.

Пятый раунд консультаций США и Ирана состоялся в пятницу в Риме. По данным источников «The Wall Street Journal», он завершился без достижения соглашения, но стороны договорились продолжать переговоры.

В свою очередь президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно хода переговоров. «Я не знаю, скажу ли я вам что-то хорошее или плохое в последующие два дня, но у меня есть ощущение, что я смогу сказать вам что-то хорошее. У нас был реальный прогресс, серьёзный прогресс», - сказал Трамп.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США сохраняет стабильность в парах с евро и фунтом стерлингов, повышается против японской иены утром во вторник.

Трейдеры продолжают следить за новостями международной торговли. В прошлую пятницу президент США Дональд Трамп рекомендовал ввести пошлину на импорт товаров из ЕС в размере 50% с 1 июня, однако впоследствии согласился отсрочить введение этих тарифов до 9 июля. Непоследовательность внешнеторговой политики Вашингтона оказывает негативное влияние на динамику американской валюты последние месяцы.

Во вторник инвесторы будут изучать новые экономические данные, а также выступления руководителей Федеральной резервной системы. Еврокомиссия опубликует сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне, а Conference Board - индекс доверия потребителей к экономике США.

Евро по данным на 9.29 мск стоил $1,1387, как и на закрытие торгов в понедельник. За фунт стерлингов на то же время давали $1,3567 против $1,3564 по итогам минувшей сессии. Курс доллара относительно иены вырос на 0,21% - до 143,15 по сравнению с 142,85 иены в конце предыдущих торгов.

Против офшорного юаня доллар поднялся в ходе торгов до 7,1827 с 7,1767 юаня накануне.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,47/86,15 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 68 копеек, средний курс продажи вырос на 60 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,3-82,4 рубля за доллар.

Китайский юань слегка повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль слабо дешевеет на нейтральном новостном фоне. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,109 рубля (+1,9 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,88 копейки ниже уровня действующего официального курса.