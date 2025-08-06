Цены на нефть повышаются утром в среду после падения до минимумов за пять недель накануне.

Инвесторы ждут решения президента США Дональда Трампа о санкциях против покупателей российской нефти, опасаясь негативных последствий введения новых ограничительных мер для устойчивости предложения на рынке.

Как сообщает finmarket.ru, накануне Трамп заявил, что может существенно повысить пошлины на товары из Индии в течение ближайших 24 часов из-за того, что Дели покупает нефть из России. «Мы договорились о пошлинах в 25%, но я думаю, что в течение ближайших 24 часов значительно подниму пошлины, потому что они покупают российскую нефть», - заявил он в интервью «CNBC» во вторник.

При этом Трамп вновь предположил, что если ещё снизить цены на нефть, это может подтолкнуть РФ к активизации переговоров по Украине.

«Инвесторы оценивают, сократит ли Индия закупки российской нефти в ответ на угрозы Трампа, что может привести к сокращению предложения», - отмечает экономист «Nomura Securities» Юки Такасима. «Если импорт Индии останется на прежнем уровне, то цена WTI, скорее всего, будет держаться в диапазоне $60-70 за баррель до конца месяца», - полагает эксперт.

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 4,2 млн баррелей. Аналитики, опрошенные «Trading Economics», ожидали менее существенного снижения - на 1,8 млн баррелей.

В ходе сегодняшних торгов курс доллара США стабилен к евро и фунту, слабо дешевеет к иене.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,04%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,02%.

Инвесторы оценивают перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне неоднозначных экономических данных и роста напряжённости в сфере международной торговли.

Как показали вышедшие накануне данные Института управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июле снизился до 50,1 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали повышение в среднем до 51,5 пункта, по данным «Trading Economics». Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что планирует ввести дополнительные импортные пошлины на чипы в ближайшее время, поскольку хочет, чтобы они производились в США. Это произойдёт «в течение следующей недели или примерно в это время», сказал он в эфире телеканала «CNBC». В эти же сроки он намерен объявить о тарифах на фармацевтическую продукцию, причём их размер может составить 250%.

Президент США также вновь пригрозил введением дополнительных пошлин против Индии из-за того, что Дели продолжает покупать российскую нефть.

Кроме того, Трамп сообщил, что вскоре объявит кандидата, который заменит в совете управляющих ФРС Адриану Куглер, заявившую в конце прошлой недели о намерении уйти в отставку с 8 августа. Трамп также пообещал назвать кандидата на должность нового главы Федрезерва.

Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре примерно в 87%, по данным «CME FedWatch».

По состоянию на 9.01 мск за евро давали $1,1558 по сравнению с $1,1575 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта к доллару составил на то же время $1,3306 против $1,3299 по итогам торгов во вторник. Внимание трейдеров направлено на заседание Банка Англии, итоги которого будут подведены в четверг. Рынок ждёт от британского ЦБ снижения базовой ставки на 25 б.п. с текущего уровня в 4,25% годовых.

Стоимость американской валюты к иене к 9.01 мск составила 147,45 иены против 147,62 иены накануне. Как показали опубликованные в среду данные, номинальные зарплаты в Японии в июне выросли на 2,5% в годовом выражении. Хотя их рост стал самым сильным за четыре месяца, он оказался ниже ожиданий аналитиков. Эксперты, опрошенные «Trading Economics», в среднем прогнозировали подъём на 3,2%. В то же время зарплаты с поправкой на инфляцию снизились на 1,3%. Сокращение этого показателя отмечается шесть месяцев подряд.

Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,1942 юаня по сравнению с 7,1887 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,73/86,27 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 218 копеек, средний курс продажи вырос на 188 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 82,4-82,5 рубля за доллар.

Китайский юань лишь слегка подрос в начале торгов на Московской бирже; рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики в ожидании важных геополитических новостей, которые должны поступить в ближайшие дни, полагают эксперты «Интерфакс-ЦЭА». По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Мосбирже всего на 0,2 копейки - до 11,099 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 0,46 копейки ниже уровня действующего официального курса.